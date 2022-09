Renault R5 Turbo E3 Concept, il ritorno della hot hatch rivisitata in chiave moderna

La Renault 5 venne presentata nel 1972 e da allora è diventata un’icona dell’automobilismo nonché una delle auto più popolari del mercato. E poi fece letteralmente impazzire gli appassionati quando venne declinata anche in versione Turbo, con un’estetica che ancora oggi riesce ad impressionare, come sulla Renault R5 Turbo E3 Concept.

A luglio Renault aveva mostrato la 5 Diamant, una rivisitazione elettrica molto chic della vettura originale, questo prototipo invece è di tutt’altra pasta. A prima vista potrebbe ricordare la restomod EV di Legende Automobiles, ma la versione di Renault è ancora più estrema e sembra uscita dal videogioco Cyberpunk 2077, grazie anche all’accostamento di colori piuttosto sgargiante.

Il design è analogo alla R5 Turbo originale, ma sul posteriore svetta un’ala che definire imponente è riduttivo, mentre i passaruota allargati (l’auto è larga 2,02 metri) vengono riempiti da un set di cerchioni in stile “turbofan” da 19 e 20 pollici rispettivamente per l’anteriore e il posteriore.

Sotto alla carrozzeria si nascondono due motori elettrici, uno per ogni ruota dell’assale posteriore: l’auto infatti ha la trazione posteriore, mentre la batteria da 42 kWh è posta tra di essi, sul pianale, così da restituire una ripartizione dei pesi analoga all’originale. I due motori erogano una potenza di 375 CV e 700 Nm di coppia, e devono spostare un peso relativamente contenuto.

L’auto in sé peserebbe soltanto 980 kg, a cui vanno aggiunti i 520 kg del pacco batterie, per una massa totale di 1500 kg, che non sono tantissimi per un’elettrica, ma l’incremento di peso dovuto alla batteria è imponente. L’auto sfoggia poi un telaio tubolare che adotta anche una gabbia interna che rispetta le specifiche della FIA, ed è anche dotata di Drift Mode, perché se non fosse chiaro, si tratta di un concept fatto per fare spettacolo, e per questo l’auto è anche provvista di più di 10 agganci per action cam “di serie”.

E a proposito di spettacolo, la Renault R5 Turbo E3 Concept si mostrerà in tutta la sua cattiveria in occasione del prossimo Paris Motor Show che andrà in scena nella settimana che va dal 17 al 23 ottobre 2022.