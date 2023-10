La Renault R4 di panettieri e imbianchini pronta al grande ritorno: ecco come sarà

Negli anni '80 spopolava fra panettieri e imbianchini, ma anche fra la gente comune, la mitica Renault R4. Per chi non l'avesse mai vista, di fatto rappresenta una vettura ibrida, un mix fra un'utilitaria e quello che oggi chiamiamo van, ma con dimensioni ovviamente contenute.

Come tutte le auto dell'epoca era nota per la sua linea essenziale, la comodità e soprattutto la longevità. Prodotta per più di 30 anni, dal 1961 al 1992, ne sono state vendute più di 8 milioni di esemplari, e il suo assemblaggio avveniva anche nello storico stabilimento di Pomigliano d'Arco.

La particolarità è che la Renault R4 è di fatta rimasta identica in 30 anni: la casa francese non ne ha modificato lo stile visto che la sua vettura continua a vendere. Fortunatamente i transalpini hanno deciso di riproporre sul mercato la loro perla, e nel 2025, se tutto andrà come previsto, ritornerà sotto forma di SUV urbano al 100% elettrico e di derivazione Renault R5, di recente fotografata nei suoi interni.

I transalpini di auto-moto hanno dato vita ad una loro personale interpretazione della futura 4L, in questo caso in versione Poste, visto che oltralpe la vettura era appunto utilizzata dai postini. Una realizzazione che appare decisamente ben riuscita, forme moderne e morbide che ben si sposano alla tradizione ma che nel contempo guardano al futuro, stessa filosofia della R5.

Restano comunque ancora diversi gli aspetti da chiarire, a cominciare dalle caratteristiche tecniche della nuova R4, senza dimenticarsi dell'autonomia della batteria e del prezzo. Secondo le indiscrezioni dovrebbe costare meno della Kangoo elettrica, in Italia in vendita a circa 40mila euro, ed inoltre avrà una capacità di carico superiore.

In attesa di maggiori certezze, negli ultimi anni sono numerose le case automobilistiche che stanno riproponendo sul mercato alcuni modelli storici e uno dei casi più emblematici è senza dubbio quello di Fiat con la 600 e la Topolino presentate lo scorso mese di luglio, due vetture che speriamo possano aiutare il diffondersi delle vetture green in Italia.