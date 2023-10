Renault R4, come sarà il nuovo B-SUV? Quanto costerà? Ecco quello che sappiamo

Renault è pronta ad entrare a piè pari nel campo della mobilità elettrica lanciando sul mercato due vetture storiche, leggasi la R5 e la R4. Se della prima si sa più o meno tutto, viste le numerose indiscrezioni circolanti in rete, la seconda resta ancora un oggetto per certi versi misterioso.

Negli scorsi giorni vi abbiamo riportato l'idea della Renault R4 in stile 'panettieri e imbianchini', ma secondo quanto riporta Carscoops i francesi starebbero pensando più ad un B-SUV piuttosto che ad un mini van.

La vettura è stata annunciata nel 2021, quindi nel 2022 è stata la volta del concept 4Ever Trophy, ed è proprio a questo prototipo che si è ispirato il portale web, ovviamente con modifiche adatte per un'auto di tutti i giorni.

I cerchi in lega sono stati quindi ridotti, sono state aggiunte delle maniglie più convenzionali, così come gli specchietti. Inoltre è stato eliminato per intero il concetto di “fuoristrada”, per renderla più un'auto da città

Nel render ipotizzato da Carscoops rimangono comunque molti riferimenti al prototipo, a cominciare dalla zona frontale della griglia e dei fari a Led, quindi la fanaleria posteriore verticale, i parafanghi pronunciati, i finestrini posteriori con la forma a trapezio e la coda affusolata.

Nel complesso la Renault R4 ipotizzata è una vettura alta da terra e dall'aspetto robusto, stessa filosofia della Dacia Duster, e in linea con quella che dovrebbe essere la nuova Panda B-SUV 2024, robusta e low cost.

Per quanto riguarda le dimensioni, la Renault R4 dovrebbe essere lunga 4,1 metri, con un passo da 2,5, quindi rientrante perfettamente nel segmento B-SUV. Gli interni, invece, dovrebbero essere moderni ma nel contempo minimalisti, quindi una vettura senza troppi fronzoli con un abitacolo a cinque posti e un buon bagagliaio.

Per quanto riguarda la potenza del motore elettrico, non si hanno attualmente notizie certe, ma è probabile che Renault punti su una batteria con un'autonomia da 400km, così come da “standard” delle ultime elettriche messe in commercio.

Infine il prezzo, e anche in questo caso si può solo tirare ad indovinare: il limite a cui stanno puntando le aziende è di 25mila euro, di conseguenza è probabile che i francesi riescano a metterla in commercio a quella cifra, se non di meno visto che già la R5 dovrebbe costare così. Non ci resta che attendere ulteriori indiscrezioni.