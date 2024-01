Renault, pronto un crossover per sfidare la Toyota CH-R: ecco come sarà

Difficile scalzare la Toyota CHR nel suo segmento, ma Renault ci proverà. Il gruppo francese è infatti pronto a lanciare un nuovo crossover nel 2024 appartenente al segmento C. Questo veicolo, stimato intorno ai 25.000 euro, si prevede abbia dimensioni appena superiori al Captur con una lunghezza di circa 4.400 mm.

L'ipotetico suv si collocherà tra la gamma Renault del segmento B e i SUV più grandi come Arkana, Austral e Rafale. Il Responsabile delle Prestazioni del Prodotto, Bruno Vanel, ha spiegato la motivazione di Renault nel diversificare la propria offerta, affermando che il mercato europeo è altrettanto focalizzato sul segmento C quanto sul segmento B. Con una quota di vendite nel segmento C che è cresciuta dal 25% al 40%, Renault punta a conquistare una fetta più ampia del mercato.

“Ciò che abbiamo fatto è stato bilanciare un po’ di più la nostra attenzione tra il segmento C e il segmento B e da meno del 25% delle nostre vendite nel segmento C, abbiamo quasi raggiunto il 40% negli ultimi mesi”.

L'amministratore delegato di Renault, Luca De Meo, ha ribadito come l'elettrico sia il futuro, e che ormai non si può tornare indietro. Questa tecnologia infatti è lo spartiacque che consentirà all'industria automotive di fare il salto tecnologico del decennio. Egli però in passato aveva bacchettato l'Unione Europea, riguardo gli incentivi per auto elettriche, criticando il fatto che tali incentivi non davano spazio alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni alternative.

Il nuovo crossover, ancora senza nome, dovrebbe basarsi sull'architettura CMF-B della Renault Captur, consentendo una gamma di propulsori ibridi, inclusi modelli ibridi plug-in, con potenziale per una futura variante completamente elettrica basata su CMF-BEV (noto come Ampr Small).

Questo veicolo non mira a posizionarsi come premium, ma cerca di essere al vertice della categoria mainstream, mantenendo comunque un legame con la sua base di clienti tradizionale. Oltre a questo segmento, pare che Renault sia anche interessata alle monovolumi giganti, proprio come farà Dacia con la Bigster, anche Renault ha in programma una all space da 7 posti.