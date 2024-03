Renault pronta a produrre Kei car? Il primo modello potrebbe essere così

Come vi avevamo annunciato tempo fa, Renault sarebbe al lavoro su un'auto elettrica molto economica sotto i 20.000 euro. Che si tratti di una nuova Key car? Ecco qualche informazione in più e un possibile render.

La proposta verrebbe direttamente dal CEO della compagnia, Luca de Meo, il quale sarebbe interessato a produrre una soluzione alternativa alla, appena uscita di produzione, Renault ZOE. Egli si è sempre mostrato favorevole all'adozione sempre più massiccia di key car in Europa per favorire sia la mobilità e sia per incentivare la transizione elettrica partendo da piccole soluzioni. Alcuni render, preparati e diffusi dai colleghi di Auto-Moto, speculano su come potrebbe apparire un modello simile, prendendo ispirazione dalle key car giapponesi, come la Nissan Sakura.

Mentre la Renault Zoe, come già detto, si prepara per il pensionamento, Arnaud Belloni, direttore marketing globale della Renault, non ha mai fatto ancora riferimento a progetti alternativi per sostituirla, ma non ha mai escluso il ritorno della Zoe sotto altre vesti.

Pare che invece sia lo stesso De Meo molto determinato a trovare una soluzione. Grazie alle misure economiche e agli incentivi statali, secondo lui, si potrebbe sollecitare l'adozione di queste vetture compatte e accessibili che ancora faticano a trovare vasto consenso tra i consumatori europei, nonostante la Citroen Ami sia un successo.

Come detto in apertura, le key car sono molto diffuse nel paese del sol levante e rappresentano una percentuale significativa delle vendite di veicoli nel paese. L'occasione di collaborare con Nissan e Mitsubishi potrebbe essere ghiotta per Renault che potrebbe sfruttare le sinergie già esistenti tra i brand per portare sul mercato europeo un' altra alternativa alla Ami e alla Fiat Topolino.

Questa mossa potrebbe essere l'ennesima opportunità per il marchio del rombo, dopo il grande successo della appena lanciata Renault 5. Rilanciare il marchio Zoe con un modello che offre un'ottima autonomia, un motore efficiente e un prezzo accessibile, pur mantenendo l'eredità di innovazione e pionierismo, potrebbe rivelarsi una grande trovata commerciale.

Su Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti di oggi.