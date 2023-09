Renault presenta il nuovo Trafic Van E-Tech Electric con 297 km di autonomia

La mobilità elettrica sta cambiando le abitudini di moltissimi utenti privati ma non solo: anche di tanti professionisti che si spostano per lavoro. Oggi Renault presenta il nuovo Trafic Van E-Tech Electric, con la marca francese che può ora vantare di avere veicoli commerciali 100% elettrici in ogni segmento (anche il Renault Kangoo è elettrico).

Il Trafic è senza alcun dubbio un best seller: dal 1980 ha conquistato la fiducia di oltre 2,4 milioni di operatori professionali. Questa nuova variante elettrica, disponibile nel corso del 2024, apre inoltre nuovi scenari di utilizzo, è ad esempio possibile entrare nelle ZTL con prevedono limitazioni per i veicoli termici. A listino avremo due lunghezze, 5,08 m e 5,48 m, e due altezze, 1,967 m e 2,498 m.

Il volume di carico delle versioni furgone va da 5,8 metri cubi a 8,9 metri cubi, mentre la lunghezza di carico arriva fino a 4,15 m (nella versione L2 allungata con paratia passante per il trasporto di “carichi lunghi”). La capacità di traino è di 920 kg, il carico utile è di 1,1 tonnellate, inoltre abbiamo stessa modularità e personalizzazioni della versione termica. In cabina i vani portaoggetti hanno una capacità totale di 88 litri, 19,7 litri nella consolle, 14,6 litri nelle porte e 54 litri nella panchetta posteriore.

Passando alla tecnologia elettrica abbiamo una batteria da 52 kWh e fino a 297 km di autonomia WLTP. La batteria di trazione è garantita 8 anni oppure 160.000 km, in questo lasso di tempo viene sostituita gratuitamente nel caso in cui la capacità nominale scenda a un livello inferiore al 70%. Il nuovo Trafic Van E-Tech Electric arriva con un caricatore di bordo combinato AC 7 kW + AC 22 kW: il monofase a 7 kW è perfetto per la ricarica domestica, mentre il 22 kW serve per caricare velocemente alle colonnine AC. In DC abbiamo invece 50 kW di potenza massima. Il Trafic Van E-Tech Electric è anche compatibile con l’app MyRenault, mentre il sistema di bordo è il classico Renault Easy Link. Gli ordini aranno aperti nel 2024, bisogna dunque attendere per conoscere i prezzi per l’Italia.