Renault si prepara a svelare nuovo veicolo a idrogeno: concept in arrivo il 19 maggio

I piani della francese Renault sono ormai ben definiti: dal 2030 venderà esclusivamente automobili elettriche, esattamente come tanti altri produttori internazionali. Tuttavia, la società si sta anche preparando a svelare una concept car a combustione interna che utilizza l’idrogeno come carburante.

Come ripreso dai colleghi di Motor 1, Renault nel contesto dell’evento ChangeNOW 2022 – il più grande evento mondiale dedicato al futuro del nostro caro pianeta – presenterà questa interessante concept car annunciata per la prima volta nel mese di febbraio 2022 durante una conferenza interna al Renault Group. L’annuncio dell’imminente reveal è stato accompagnato anche dal teaser che trovate in copertina alla notizia.

L’immagine in penombra ci mostra la parte anteriore della vettura e, in particolare, gli elementi di illuminazione e il badge Renault. Niente di così eclatante che elevi l’hype per il veicolo, ma che serve pur sempre a “intavolare” la presentazione effettiva che si svolgerà al Grand Palais Ephémère il 19 maggio 2022. Tutto ciò che si sa a oggi, quindi, è che questa misteriosa automobile avrà un motore a combustione interna ma funzionerà a idrogeno anziché con combustibili fossili convenzionali: riuscirà ad attirare investitori e consumatori? Staremo a vedere.

