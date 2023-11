Renault, il piano per fare in modo che le sue auto dopo 5 anni sembrino ancora nuove

A partire dalla fine del 2020 Renault ha intrapreso un nuovo progetto volto a migliorare la produttività (puntano infatti a produrre una R5 ogni 10 ore) e la longevità dei propri veicoli. Il marchio si impegnerà a ottimizzare i suoi processi di produzione per assicurare che i suoi modelli durino a lungo e resistano all'usura quotidiana.

Per migliorare la durata dei suoi modelli e rafforzare la resistenza all'invecchiamento, Renault sta implementando una serie di test che riproducono le condizioni d'uso in modo accelerato. Questi test comprendono test di apertura e chiusura delle porte con ben 9000 "apri e chiudi" tenendo conto di diverse morfologie per coprire una vasta gamma di situazioni. I sedili vengono regolati ripetutamente per valutare la loro resistenza e durata nel tempo. Il touchscreen e altri dispositivi elettronici vengono testati per verificare la loro affidabilità e durata.

I veicoli vengono inoltre sottoposti a vibrazioni simulate per valutare la resistenza di componenti e materiali e vengono anche svolti diversi test per la resistenza alla luce solare dove i veicoli vengono esposti a condizioni di luce solare per valutare l'impatto sull'aspetto e la durata di componenti e interni. Infine viene anche valutata la riflessione della luce all'interno e all'esterno dei veicoli.

In soli tre mesi, le squadre di Renault sono in grado di riprodurre l'equivalente di 5 anni e 60.000 chilometri di utilizzo con un tipico profilo di cliente severo. Alcuni test sono automatizzati e gestiti da robot, mentre altri coinvolgono operatori umani per ottenere il loro feedback.

Renault è inoltre pronta a stravolgere il suo listino, infatti, ben 5 modelli verranno rimossi definitivamente e sostituiti da altri che faranno parte della nuova gamma elettrica.