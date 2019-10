Renault: non solo ZOE, nuovi modelli elettrici per sfidare Volkswagen e Tesla

Con la piccola city car ZOE, un successo enorme in Europa grazie anche al prezzo contenuto, Renault si sta ritagliando uno spazio importante all'interno del mercato delle auto elettriche. Come prevedibile, in ogni caso, la casa francese non ha alcuna intenzione di accontentarsi e si prepara a lanciare la sfida alle dirette concorrenti.

Emmanuel Bouvier, manager che guida la divisione EV di Renault, ha confermato che la casa francese è al lavoro (anche grazie all'alleanza con Nissan) sull'espansione della sua gamma a zero emissioni. In futuro, Renault prevede di lanciare 8 modelli elettrici.

La nuova gamma di Renault entrerà in diretta concorrenza con Volkswagen, che ha appena lanciato la nuova Volkswagen ID.3 e prepara nuovi progetti a zero emissioni, e persino con Tesla, che sta dominando il mercato con la sua Model 3.

Bouvier ha chiarito che Renault punta a coprire una fetta di mercato più ampia. La casa francese prevede, quindi, di lanciare nuovi modelli elettrici in grado di soddisfare le esigenze della clientela. La gamma, che come detto sarà composta da 8 modelli inediti, sarà completa per il 2022.

Tra le novità in arrivo c'è anche una possibile ZOE RS, un modello che, potenzialmente, dovrebbe sostituire la Clio RS all'interno della line-up della casa francese.