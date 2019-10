Renault non realizzerà una nuova Clio RS, in futuro spazio per una Zoe RS

La divisione sportiva di Renault continua a lavorare su diversi progetti ma sembra aver scartato, in modo definitivo, il progetto della Renault Clio RS, versione sportiva della nuova generazione della Clio, presentata ad inizio del 2019.

Una nuova Clio RS sarebbe insostenibile per Renault per via delle norme sempre più stringenti in tema di emissioni che obbligano le case costruttrici ad individuare nuove soluzioni per continuare a produrre modelli sportivi senza dover poi fare i conti con le (pesanti) sanzioni per chi supera i limiti.

La divisione sportiva della casa francese, in ogni caso, non ha intenzione di abbandonare il settore delle compatte sportive. Per il futuro, infatti, Renault potrebbe rilanciare il progetto della Renault Zoe e-Sport Concept presentato un paio d'anni fa.

L'erede della Clio RS, infatti, potrebbe essere una city car elettrica ad alte prestazioni, un progetto che, considerando l'elevata richiesta di modelli a zero emissioni, potrebbe essere accolto in modo positivo dal mercato delle quattro ruote europeo.

Una possibile Renault Zoe RS potrebbe spingere altri produttori, come Volkswagen e Ford ad esempio, a realizzare nuove elettriche a zero emissioni per andare ad occupare un segmento che, a conti fatti, potrebbe registrare una forte crescita nei prossimi anni. Maggiori dettagli arriveranno in futuro.