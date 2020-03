Renault Morphoz, l'auto modulare che viene dal futuro: il video

Molti di noi sono cresciuti con il mito dei Transformers, i giocattoli ben prima dei film di Michael Bay, sognando un giorno di poter guidare un'auto in grado di cambiare all'occorrenza. La nuova Renault Morphoz non è propriamente un'auto-robot ma ci si avvicina...

La nuova concept car può adattarsi a due modalità di guida: City e Travel. Impostando City, il passo della vettura si accorcia e ad alimentarla subentra una piccola batteria. In modalità Travel invece il passo diventa maggiore, il cofano viene spinto leggermente in avanti mentre il posteriore si allunga, così da far spazio ai bagagli.

Nell'immaginario di Renault, la Morphoz potrà contare - per i lunghi viaggi si intende - in stazioni di ricarica incassate nel terreno, capaci di installare on-the-go una batteria aggiuntiva da 50 kWh. L'autonomia totale dopo l'aggiunta dovrebbe arrivare a 700 km con una singola carica - il che non è affatto male, anche se Volkswagen promette di fare ancora meglio con la batteria della sua ID.4.

Per capire meglio di cosa stiamo parlando, il marchio francese ha anche creato un video esplicativo fatto di render 3D. Renault dice anche che la Morphoz avrà una guida autonoma di livello 3, pronta ad assisterci nella maggior parte delle situazioni. Comprereste un'auto "modulare" come questa?