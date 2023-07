Renault Megane RS F1, 230 CV per una delle FWD più belle di sempre

Fra le auto sportive più cattive di inizio anni 2000 vi è senza dubbio la Megane RS 2.0 Turbo F1 Team R26. Si tratta di una versione super grintosa della hot hatch francese, in grado di erogare ben 230 cavalli con una velocità massima di 237 km/h.

La tradizione sportiva della vettura d'oltralpe è un must per Renault, e un classico esempio è la Clio Williams, mitica 'bara con le ruote' anni '90.

Peccato però che lo scorso gennaio sia stata svelata al salone di Tokyo la Megane Rs, l'ultima versione cattiva dell'auto che ha riscontrato un ottimo successo anche in Italia.

La Megane F1 Team era stata partorita per rendere omaggio alla vittoria del mondiale di Formula 1 con Fernando Alonso targato 2006, secondo successo per lo spagnolo attualmente fra le fila di Aston Martin.

Il centro sportivo Renault ha voluto modificare il motore standard 2.0, aumentando appunto la potenza fino a 236 cavalli e permettendo così un'ottima velocità di punta e un buono spunto. Modifiche sotto il cofano ma anche all'esterno, a cominciare da un assetto più rigido rispetto alla versione standard, quindi dei cerchi in lega di colore nero multirazza da 18 pollici, e una caratteristica colorazione blu elettrico.

Spiccavano inoltre gli adesivi gialli e azzurri sul paraurti anteriore, le minigonne laterali e sul retro, di rimando proprio al team di Formula 1. Splendido anche lo spoiler sul tetto, così come le immancabili pinze freno Brembo di colore grigio chiaro che spiccavano fra i cerchi scuri, oltre che il doppio scarico incorniciato nel paraurti posteriore.

Qualche piccola personalizzazione anche per gli interni, come ad esempio un maniglione del freno a mano decisamente extra large, ma era quando giravi la chiave che iniziava lo spettacolo. La Renault Megane RS F1 era davvero divertente e regalava sensazioni straordinariamente piacevoli sia per quanto riguarda la velocità quanto l'assetto. Di fatto la piccola francese è stata una delle migliori vetture a trazioni anteriore mai costruite.