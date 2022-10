Anche la Renault Megane RS è destinata a scomparire nel 2023

Secondo molti appassionati, la Renault Megane RS non è una hot hatch, ma la hot hatch per eccellenza, la vettura che per prima ha alzato notevolmente l’asticella nel definire cosa può fare o meno una compatta sportiva. Ciò nonostante, il segmento non se la sta passando bene e la Megane RS sarà la prossima vittima.

La notizia arriva dal portale australiano Drive e più nello specifico da Glen Sealey, General Manager di Renault Australia, che durante un’intervista ha affermato che la Megane RS scomparirà già nel 2023. Bisogna precisare che Sealey si è riferito al mercato australiano, ma come detto il segmento delle hatckback sportive non “tira” più come una volta, anche per via di un futuro molto vicino che parla elettrico, il prezzo della benzina alle stelle etc (senza dimenticare il superbollo nostrano), quindi non è assurdo pensare che lo stop della produzione possa arrivare anche in Europa.

“Megane RS cesserà il prossimo anno. Non ho ancora la data di fine della produzione, ma dal punto di vista della produzione, non proseguirà oltre la fine del prossimo anno. La domanda di hot hatch in Europa sta diminuendo. Può essere sostituito con un'auto elettrica. Ed è logico passare dall'altra parte", ha detto Sealey a Drive.

E la notizia non ci stupisce, infatti ricordiamo che pochi giorni fa anche Volkswagen ha annunciato che la Golf 9 è in forse per via dei costi di sviluppo troppo elevati per adeguarsi all’Euro 7, e in quel caso si parla addirittura del modello standard, senza neanche fare riferimento alle varianti sportive GTI ed R.

Alla luce di quanto affermato dal General Manager di Renault Australia, a questo punto si può ipotizzare che la casa francese possa avere l'intenzione di sviluppare una versione sportiva della Megane E-Tech (qui la nostra prova su strada della Renault Megane E-Tech), ma solo il tempo ci svelerà cosa bolle in pentola.