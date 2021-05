Renault Mégane E-Tech Electric: ecco le prime immagini della vettura, dentro e fuori

Renault, come ogni altro produttore di auto in questo momento, sta investendo cifre enormi sull'elettrificazione della propria gamma di veicoli. Questo porterà ad una rivoluzione senza precedenti, e nel frattempo il diesel si è già mostrato come prima vittima del processo di rinnovamento.

Lo sviluppo si sta pian piano spostando sui modelli a zero emissioni, e in tal senso il brand ha già espresso il proprio stile estetico per il prossimo futuro attraverso la presentazione della Renault Mégane eVision concept, avvenuta durante lo scorso mese di ottobre.

E' chiaro che il design della vettura verrà in parte attenuato e reso maggiormente compatibile con la produzione su larga scala, e in effetti un recente avvistamento conferma proprio questa prevedibile dinamica, anche se in realtà le modifiche non saranno particolarmente importanti.

Adesso abbiamo finalmente l'opportunità di saperne di più grazie alla condivisione di quattro nuove ed intriganti immagini su quella che si chiamerà Mégane E-Tech Electric, che si mostra da un'angolatura stretta posteriore e soprattutto nella sua parte interna.

Iniziando dal retrotreno, il design resta vicino a quello della Mégane eVision, con una sottile striscia di LED che attraversa la macchina per tutta la sua larghezza e si allarga alle estremità andando a comporre due fari dall'aspetto moderno. Il nuovo badge domina invece la parte centrale, ma per il resto della carrozzeria dobbiamo per ora fidarci delle parole del CEO di Renault Luca De Meo, che tempo fa aveva ribadito che il modello definitivo ricalcherà al 95 percento le forme del concept.

Le tre immagini dell'abitacolo raffigurano una Mégane minimale e parzialmente futuristica, con un dominio degli schermi sia per infotainment che per il quadro degli strumenti e con la presenza di una sottile illuminazione ambientale. La console centrale è costruita appositamente la ricarica degli smartphone e il posizionamento di eventuali bicchieri, e infine a dettagliare il tutto ci pensano delle interessanti cuciture dorate che avvolgono sedili, portiere e cruscotto.

Da parte nostra non vediamo l'ora di poter assistere alla presentazione ufficiale, ma ad oggi non ci sono date certe in merito alla stessa. Non ci resta che attendere armati di pazienza.