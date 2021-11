Sulla Renault Mégane E-Tech Electric arriva Android grazie a LG: un salto nel futuro

Con la serie E-Tech, negli ultimi mesi Renault ha portato sul mercato dei veicoli ibridi o 100% elettrici di ottima fattura. Abbiamo provato di fatto l'intera serie e l'unica critica comune a tutti i modelli ha riguardato il software di bordo, alquanto macchinoso per il 2021. Beh le cose stanno per cambiare con la nuova Mégane E-Tech Electric.

LG Electronics ha svelato al mondo le potenzialità del suo nuovo sistema di infotainment che troveremo a bordo della Renault Mégane E-Tech Electric (per saperne di più: la nuova Renault Mégane E-Tech Electric è pronta). Una vettura che il produttore francese ha rinnovato nel profondo, sia all'esterno che all'interno, dove troviamo una plancia inedita. L'attuale plancia Mégane è stata snellita, soprattutto lungo il tunnel centrale, è cambiato l'intero blocco del quadro strumenti e lo schermo centrale, sempre montato in verticale ma leggermente inclinato verso il conducente.

Il tutto funziona grazie a IVI, il primo software sviluppato da LG utilizzando lo Scaled Agile Framework (SAFe), mostrato al mondo all'IAA Mobility 2021 di Monaco. Basato su Android 10, è anche stato il primo sistema di questo tipo a ricevere la certificazione Google Automotive Services (GAS). La piattaforma permette infatti l'accesso a varie app di Google, pensiamo a Google Assistant, Google Maps e Google Play tramite il Center Information Display (CID).

L'interfaccia utente si chiama ora Human Machine Interface (HMI) e promette un'esperienza veloce e intuitiva. IVI si integra poi alla perfezione con i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, anche detti ADAS, Advanced Driver-Assistance Systems. "I cruscotti digitali hanno rapidamente trasformato il modo in cui conducenti e passeggeri interagiscono con i loro veicoli, consentendo una maggiore personalizzazione e un maggiore comfort", ha detto Thierry Cammal, Alliance Global Vice President Renault Software Factory. "Crediamo che la nostra collaborazione con LG sia stata fondamentale per fornire un cruscotto Android eccezionale per la nostra Mégane E-TECH Electric annunciata in occasione della IAA MOBILITY".

"Il nostro nuovo sistema IVI non solo soddisfa ma supera la crescente aspettativa di piattaforme software automobilistiche stabili, avanzate e facili da usare", ha dichiarato il Dr. Kim Jin-yong, presidente della LG Vehicle component Solutions Company. "Attraverso l'innovazione continua e la collaborazione con partner esperti come Renault, LG si impegna a fornire esperienze differenziate a bordo del veicolo e a rafforzare ulteriormente la propria posizione come fornitore di soluzioni tecnologiche per l'industria automobilistica globale."

