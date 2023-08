La Renault Mégane E-Tech Electric si aggiorna: nuovo software e pompa di calore di serie

La Renault Mégane E-Tech Electric, completamente elettrica, ormai la conosciamo bene: l’abbiamo vista a Roma in super anteprima, l’abbiamo guidata a Marbella, con lei siamo appena tornati da un viaggio di oltre 3.000 km in tutta Italia. Ora però ci sono interessanti novità.

Per l’elettrica francese, la prima super hi-tech del nuovo corso voluto da Luca De Meo, arrivano nuove versioni che introducono importanti novità di prodotto. Partiamo dalla pompa di calore, ora proposta di serie su tutte le versioni. Una grande notizia, perché grazie alla pompa di calore siamo riusciti a contenere i consumi relativi alla climatizzazione durante tutto il nostro viaggio estivo. Da oggi non ci sarà bisogno di pagare un sovrapprezzo per averla: parliamo di una pompa di calore di nuova generazione che migliora il il coefficiente di rendimento della batteria del 30%. Integra un nuovissimo sistema di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC) e utilizza le valvole elettroniche.

Si evolve anche il sistema multimediale OpenR Link che già amiamo particolarmente: il nuovo aggiornamento software myF2 porta diverse novità fra cui la manutenzione connessa, nuovi comandi vocali per Google Assistant, autozoom e nuova zonizzazione per la multiview camera 360°. Per la prima volta, una parte di aggiornamenti multimediali saranno disponibili anche per le vetture già prodotte: OpenR Link è infatti compatibile con gli aggiornamenti FOTA (Firmware Over The Air).

Infine, viene implementato un nuovo route planner di Google Maps, app già integrata di default in OpenR Link: quando la destinazione è un punto di ricarica DC, la temperatura della batteria viene ottimizzata per velocizzare i tempi di ricarica.

“Con l’evoluzione della gamma di Mégane E-Tech Electric, Renault esprime una volta di più il suo spirito di innovazione tecnologica. Al tempo stesso, queste novità confermano la nostra priorità: fornire tempo di qualità ai nostri clienti, con servizi che semplifichino loro la vita ed estendano la loro customer experience. È la filosofia che noi chiamiamo TIME FOR QUALITY LIFE. Una filosofia che Megane E-TECH Electric incarna al meglio, essendo un’auto dotata di tecnologie all’avanguardia, connessa, nativa digitale, e che regala tempo di qualità non solo quando si è a bordo ma anche all’esterno, con tutti i suoi servizi di Time saving, pensati ad hoc per i clienti.” ha dichiarato Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia.