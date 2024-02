Renault Megane E-Tech 2025, ecco le prime foto spia del nuovo modello

In questi giorni, un prototipo pesantemente camuffato di quella che potrebbe essere la prossima Renault Mégane E-Tech è stato avvistato circolare nella regione parigina, alimentando le speculazioni su un possibile restyling.

Sebbene il modello sia stato lanciato e prodotto alla fine del 2021, avvicinandosi quindi al traguardo dei primi tre anni di carriera, sembra che la casa automobilistica stia già pensando a un aggiornamento. Considerando il fitto programma di restyling e lancio di nuovi modelli pianificato da Renault per il 2024, tra cui Captur, Symbioz, Scénic, Rafale e l'attesissima Renault 5, insieme alla presentazione della Renault 4 entro la fine dell'anno, sembra improbabile che un eventuale restyling della Mégane E-Tech possa arrivare prima del 2025.

Nonostante ciò, un prototipo Renault è stato recentemente avvistato sulle strade francesi, sebbene fosse pesantemente camuffato, sollevando l'ipotesi che potrebbe trattarsi proprio del futuro aggiornamento della Mégane, come suggeriscono le forme che richiamano chiaramente il modello.

Secondo le prime informazioni, la Mégane potrebbe adottare un nuovo frontale, abbandonando la famosa firma luminosa "Z" a favore di ottiche più spesse e con l'eliminazione delle alette inferiori del paraurti. L'obiettivo è quello di conferire alla Mégane un'immagine più simile alla Scénic elettrica, senza però renderla troppo simile. È improbabile che adotti le strisce LED verticali caratteristiche della Scénic elettrica. Altri cambiamenti leggeri sono attesi anche all'interno della vettura, sebbene Renault abbia già svolto un lavoro notevole in questo senso.

Rimane aperta la questione delle caratteristiche tecniche, con l'ipotesi di un aumento leggero della capacità delle batterie, pur considerando le limitazioni di spazio e layout sulle piattaforme: Renault dovrà rilanciare la Mégane per mantenerla competitiva sul mercato, specialmente in virtù di un sempre più sovraffollato parco auto elettrico a disposizione dei consumatori, e dove la concorrenza è sempre più agguerrita.

Quindi non resta che parlarvi dell'attuale Renault Megane, il cui ultimo aggiornamento risale al 2023, con aggiunte come la pompa di calore di serie. Attualmente, offre tre allestimenti diversi, ma la batteria da 40 kWh non è più disponibile. Il modello base, con batteria da 60 kWh, ha un prezzo di base di 38.050 euro con caricatore AC da 7 kW e 39.550 euro con caricatore a 22 kW, quest'ultimo consigliato.