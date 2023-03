Renault Mégane distrutta in pista ma segnalata come rubata: padre e figlio nei guai

Decisamente curioso quanto accaduto negli scorsi giorni in Spagna, dove un uomo e suo figlio sono stati denunciati in quanto accusati di frode ai danni dello stato. Avevano distrutto una Renault Mégane Coupé sul circuito del Jarama denunciandola poi come rubata.

La vicenda ha davvero del paradossale ed è stata chiusa dopo quasi un anno di indagini dalle autorità spagnole. A gennaio del 2022 la vettura della nota casa francese era stata segnalata come rubata alla Policia Nacional.

Nel dettaglio l'auto, secondo quanto specificato dal proprietario, era stata sottratta nella città di Langreo, nel nord della Spagna. Dopo qualche mese il possessore del veicolo aveva ottenuto un compenso di 12mila euro da parte dell'assicurazione, visto che la vettura era stata assicurata contro il furto, ma alle forze dell'ordine sono venuti dei sospetti in quanto vi erano troppe incongruenze nella storia.

A smascherare il truffatore, un video pubblicato online risalente alla fine del 2021, quindi poco prima della denuncia di furto, in cui si vede la Renault Megane incriminata mentre si schianta lungo una curva del circuito del Jarama di Madrid, filmato che trovate anche in alto a questa pagina.

Padre e figlio cos'avevano fatto? Consci di aver distrutto l'auto e quindi obbligati a sostenere un'ingente spesa per sistemarla, avevano ben pensato di far sparire lo stesso mezzo, per poi denunciarne il furto. Secondo le autorità i due uomini si sarebbero liberati dell'auto vendendola a pezzi, dopo di che avrebbero dato vita alla frode: avrebbero così ottenuto i 12mila euro dall'assicurazione oltre ai soldi incassati per la rivendita delle parti della Megane. Una volta scoperti i due sono stati denunciati per frode.

Una vicenda decisamente particolare quella che ci arriva dalla Spagna, una tentata furbata che fortunatamente non è andata a buon fine a seguito di un incidente su un circuito. C'è da dire che i “crash” dei privati in queste occasioni sono all'ordine del giorno, e basta vedere i piloti più aggressivi al Nurburgring del 2022 per rendersene conto. Prima di congedarci vi ricordiamo che al recente Salone di Tokyo è stata presentata la nuova Megane RS, l'ultimo modello di Renault Sport.