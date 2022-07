Renault Mégane verso l'addio? Verrà sostituita da crossover E-Tech

Recenti segnalazioni da parte della stampa internazionale parlano di un possibile addio per la Renault Mégane con motore a combustione interna: il produttore francese vorrebbe spingere l’elettrificazione puntando sulla Renault Mégane E-Tech da noi provata lo scorso febbraio, salutando la serie compatta tradizionale dopo 27 anni.

Secondo quanto riferito da Autocar e Carscoops, le linee di produzione della Mégane in Spagna e in Turchia avrebbero smesso di realizzare nuove unità da diffondere sul mercato. Al momento questa indiscrezione va ancora confermata, specialmente alla luce del piano di produzione quinquennale della berlina a partire da settembre 2022 da parte della società turca Karsan. In aggiunta a ciò, CarExpert ha parlato direttamente con Renault Australia ricevendo conferma relativa alla commercializzazione della Mégane R.S. nel 2023, seppur in un numero limitato.

La scelta di spingere sul crossover elettrico Mégane E-Tech sarebbe però saggia alla luce del calo di vendite della Mégane a combustione nella sua categoria: si parla di solamente 70.000 unità vendute nel 2021, in netto calo rispetto alla tendenza degli anni precedenti. I rivali più popolari Ford Focus, Honda Civic, Volkswagen Golf e Peugeot 308, invece, hanno preso parte della sua quota di mercato.

In altre parole, se il crossover 100% elettrico dovesse prendere il posto della Mégane a combustione, si tratterebbe di una scommessa potenzialmente vincente. Sarà così? Staremo a vedere.

A proposito del produttore transalpino, eccovi la nostra prova della Renault Twingo E-Tech Urban Night 2022.