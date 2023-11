Renault Legend, annunciata ufficialmente la nuova auto elettrica da meno di 20mila euro

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, Renault ha in programma una nuova auto elettrica low cost e il mistero è stato svelato oggi, con l'annuncio della “Legend”.

Si tratta di una nuova vettura economica che andrà a rimpolpare il listino green dell'azienda francese e che si posizionerà al di sotto della Renault 5 che è stato confermato costerà 25mila euro.

Parliamo quindi di una vettura che potrebbe avere un prezzo di attacco da 20mila, se non 15mila come ipotizza qualcuno. Il grande annuncio è arrivato in occasione del Capital Market Day attraverso cui il CEO Luca De Meo, ha presentato il progetto Ampere.

La Legend sarà una vettura che dovrebbe arrivare sul mercato solo nel 2026 con marchio Renault e potrebbe essere di fatto un'erede della Twingo ma anche della Zoe, che a breve andrà definitivamente in pensione.

Sarà un'auto estremamente efficiente, con una batteria che consumerà 10 kWh ogni 100 k, con ovviamente zero emissioni di CO2 e un consumo ridotto di materie prime grazie alle sue dimensioni compatte.

«Realizzata in Europa, l’auto sarà offerta a un prezzo di ingresso inferiore a 20mila euro, prima dei sussidi. Meno di 100 euro al mese per i nostri clienti», si legge sul comunicato della casa francese.

Sfiderà a viso aperto la Citroen e-C3, recentemente presentata, e che nel 2025 verrà prodotta con un modello da circa 20mila euro con autonomia da 200 km. A livello di dimensioni, Legend sarà ancora più piccola della Renault R5, che è attesa per la fine del 2024, e sarà realizzata nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia.

«Ampere è pensata per rendere le auto elettriche e connesse accessibili a tutti, rispondendo agli imperativi della transizione energetica e cogliendo le opportunità di crescita del mercato – le parole del ceo di Renault, Luca de Meo - sono più che fiducioso che il successo di Ampere si basi sull’esperienza e sull’entusiasmo di un team altamente diversificato che si è dimostrato estremamente efficace negli ultimi due anni di preparazione».

Obiettivo di Renault, ha fatto sapere sempre in occasione dell'annuncio di Ampere, è quella di raggiungere la parità di prezzo di listino fra le auto elettriche e quelle con motore termico attraverso una precisa tabella di marcia che punta ad una riduzione dei costi del 40 per cento entro il 2027 2028.



Aggiornamento: alla fine la Renault Legend si è rivelata essere la nuova Renault Twingo che uscirà nel 2026 e costerà meno di 20mila euro.