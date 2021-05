Renault lancia il car sharing Mobilize con una nuova flotta di ZOE elettriche

Il Gruppo Renault crede fortemente nel car sharing, soprattutto se elettrico. Con il marchio Mobilize arriva infatti il primo car sharing 100% elettrico gestito dai concessionari Renault.

Insieme a Renault, Dacia/Lada e Alpine, Mobilize è una nuova realtà del Gruppo Renault ed è nata con uno scopo preciso: promuovere un ecosistema sostenibile tramite soluzioni energetiche e di mobilità flessibile. In questo quadro si innesta la nuova idea di car sharing elettrico in partenza nella città di Bergamo, dove il servizio sarà gestito dalla Concessionaria Oberti. Al debutto, dal mese di giugno, saranno 45 le ZOE E-Tech Electric disponibili nel comune di Bergamo e in quattro comuni limitrofi, ovvero Lallio, Seriate, Orio al Serio e Brembate.

Il tutto con la benedizione delle istituzioni, che hanno concesso al car sharing Mobilize 20 stazioni dedicate - presso le quali i clienti potranno prelevare e lasciare le auto 24 ore al giorno, qualsiasi giorno della settimana. Il sistema in funzione a Bergamo sarà con la formula Station Based Round Trip, ovvero il cliente inizia e termina la corsa nella stessa postazione, così che non si perda troppo tempo nel cercare parcheggio. Dall’app mobile, disponibile da giugno, ogni cliente potrà controllare la disponibilità delle auto e il loro livello di carica; auto che inoltre saranno sanificate costantemente dalla Fra.Mar, azienda con oltre 50 anni di esperienza nel settore.

Le ZOE di Mobilize potranno viaggiare all’interno delle ZTL dei comuni coinvolti, percorrere le corsie preferenziali, sfruttare i parcheggi gratuitamente nei comuni coinvolti dall’iniziativa. Grazie all’elettricità inoltre ogni anno il risparmio in termini di CO2 sarebbe uguale a 20 tonnellate, considerando 45 auto a benzina con emissioni da 90 g/km che percorrono 5.000 km in un anno. Ricordiamo che la Renault ZOE E-Tech è un’elettrica con batteria da 52 kWh con quasi 400 km di autonomia, capace di ricaricarsi fino a 150 kW.