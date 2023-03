Renault lancia un'app per ricaricare presso wallbox private: come funziona e quanto costa

Quando si parla di auto elettriche la critica più comune (assieme alla scarsa autonomia) riguarda le poche colonnine a disposizione sul territorio italiano (in Italia ce ne sono 37.000). Renault ha dunque pensato di sviluppare un'app in grado di offrire l'accesso ai punti di ricarica privati.

A oggi, le app per la ricarica ci consentono di accedere soltanto alle colonnine pubbliche, la nuova app di Renault Plug Inn permette invece di avere accesso anche a punti di ricarica privati - che privati cittadini decidono deliberatamente di mettere a disposizione sull'applicazione.

Il marchio francese punta così a facilitare il contatto tra migliaia di utenti dotati di auto elettrica e proprietari dei punti di ricarica installati a domicilio. Diverse le possibilità a disposizione, si va dalla presa rinforzata a vere e proprie wallbox da 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW e così via, inoltre non è indispensabile possedere un veicolo Renault: la ricarica è aperta a tutti. Un servizio davvero innovativo che potrebbe facilitare i lunghi viaggi di migliaia di utenti elettrici, anche se al momento il servizio è stato lanciato soltanto in Francia - dove è attivo dal 9 marzo 2023. Ma quanto costa?

Ovviamente esistono delle tariffe sia per chi ricarica che per chi offre il servizio: l'iscrizione è gratuita su entrambi i fronti, chi concede la propria wallbox può decidere quale prezzo applicare alla ricarica, l'app Renault consiglia in ogni caso una tariffa forfait a 4,50 euro ogni ora, i ricavi vengono poi versati dall'applicazione a cadenza mensile. Vorreste anche voi questo innovativo servizio in Italia?