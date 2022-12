Renault lancia un'app per la ricarica intelligente: come funziona?

Il 2022 è stato un anno terribile sul fronte energetico. La guerra in Ucraina, ma non solo, ha fatto impennare i prezzi di gas, metano ed energia elettrica, il mantra dunque è stato pressoché unico: consumare meno per risparmiare di più, con Renault che ha creato una nuova applicazione per controllare i consumi.

Il mantra del risparmio ce lo porteremo dietro anche nel 2023, per questo un’app come Mobilize Smart Charge potrebbe davvero servire agli utenti Renault che ricaricano un veicolo elettrico. Come abbiamo ricordato nella recente prova della nuova Renault Austral 2023, il marchio francese non è più una società che produce automobili ma un’azienda tecnologica che crea anche automobili. Mobilize è un chiaro esempio del nuovo corso del Gruppo Renault (con Mobilize il Gruppo Renault vuole cambiare la mobilità), una branca dedicata esclusivamente alla mobilità elettrica e in sharing, fautrice in questo caso dell’app in questione. Con Mobilize Smart Charge è possibile “pronosticare” quali saranno i nostri consumi energetici, misurare l’equilibrio fra l’elettricità disponibile sulla rete e i consumi previsti.

L’app limita anche la ricarica dei veicoli nei momenti di massimo picco sulla rete, contribuendo così a evitare blackout, pur garantendo un’autonomia sufficiente per rispondere alle nostre esigenze di mobilità. L’app segue le previsioni di Ecowatt che coprono un periodo di 4 giorni, ora per ora, e sono presentate in tre colori, ovvero verde, arancione e rosso. Con il segnale verde abbiamo consumi di elettricità inferiori al livello di produzione, con il segnale arancione invece abbiamo la produzione di energia molto vicina al livello dei consumi previsti, mentre con segnale rosso c’è il rischio che non ci sia l’energia necessaria su tutta la rete. Al momento il segnale di pericolo “rosso” è gestito direttamente da RTE e si basa sul fabbisogno energetico della Francia, presto però l’app potrebbe adattarsi anche ad altri mercati. Attualmente Mobilize Smart Charge si può avere in Francia, Paesi Bassi e Belgio, a patto di possedere una Mégane E-Tech, una ZOE, una Twingo E-Tech e un Kangoo E-Tech. Speriamo arrivi presto anche in Italia.