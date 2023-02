Il Renault Kangoo diventa elettrico: batteria da 45 kWh e prime consegne entro marzo 2023

Il Renault Kangoo è appena diventato elettrico, seguendo le orme della nuova Mégane E-Tech che abbiamo provato per due settimane. Nuovo Renault Kangoo E-Tech Electric si può ordinare dal 7 febbraio 2023 a un prezzo alquanto aggressivo per il tipo di vettura: 40.881 euro.

Lanciato per la prima volta 25 anni fa, il Renault Kangoo diventa oggi a zero emissioni nelle versioni Equilibre e Techno. Se gli ordini sono stati aperti lo scorso 7 febbraio, le prime consegne ai clienti sono previste già nel corso del primo trimestre 2023, dunque entro il mese di marzo. Ma quali caratteristiche tecniche offre nuovo Kangoo?

Renault ha installato nel pianale una nuova batteria agli ioni di litio con una capacità di 45 kWh che promette fino a 285 km di autonomia secondo lo standard WLTP. Il motore elettrico eroga 90 kW/120 CV e una coppia di 245 Nm disponibile immediatamente, non appena si schiaccia il pedale dell’acceleratore. Se si vuole risparmiare energia è disponibile anche l’Eco Mode che limita la potenza a 56 kW e la velocità massima a 110 km/h. Renault ha anche installato un climatizzatore bizona automatico con pompa di calore, così da ottimizzare l’autonomia in qualsiasi stagione.

Tre i livelli di frenata rigenerativa: Sailing (spia B1) è una modalità adatta alla guida su autostrada e strade a scorrimento veloce, Drive (B2) invece restituisce una sensazione al pedale simile a quella dei veicoli a motore termico, mentre Brake (B3) è la modalità rigenerativa massima. La classica frenata idraulica è integrata da un sistema ARBS (Adaptative Regenerative Brake System) che massimizza il recupero dell’energia.

In apertura abbiamo parlato delle “orme della Mégane E-Tech” e nuovo Renault Kangoo offre in effetti lo stesso ottimo caricatore di bordo da 22 kW AC, invidiato anche da tantissime auto elettriche premium. Questo ci permette di portare la carica dal 15% all’80% in un’ora e 30 minuti presso una colonnina AC da 22 kW (ricordiamo che Renault monta questo charger anche sulla Twingo E-Tech), mentre presso stazioni da 11 kW servono 2 ore e 40 minuti. Presente anche un caricatore DC fino a 80 kW che permette di recuperare 170 km di autonomia in 27 minuti di connessione alla rete.

Quanto costa chiavi in mano il nuovo Renault Kangoo E-Tech Electric? Si parte da 40.881 euro della Equilibre EV45, mentre per la Techno EV45 servono 42.480 euro.