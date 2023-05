Una Renault si è incastrata in una scalinata stretta e ripida: perché l'ha fatto? Il video

Se dovessimo aprire una sezione del nostro sito dedicata solamente alle auto incastrate, nel giro di breve tempo lo riempiremmo di storie assurde. E' il caso ad esempio della Nissan Micra rimasta incastrata in una via di Santorini, ma anche del 70enne che è riuscito ad incastrare la sua BMW Alpina B3 Touring su un sentiero di montagna.

L'ultimo esempio ci giunge dalla Spagna, e precisamente da El Hoyo de Pinares, ad Ávila, dove un automobilista a bordo di una Renault, non si sa bene per quale motivo, ha deciso di percorrere una ripida scalinata destinata ovviamente non alle auto.

Il siparietto è stato immancabilmente ripreso da una persona con il proprio smartphone e in breve tempo ha fatto il giro del web, finendo su Twitter (lo trovate qui sotto). Il video inizia già con l'auto che si trova a metà rampa di scale e che fatica non poco a scendere.

Del resto la discesa è molto stretta e soprattutto ripida, non adatta ad un'auto e ad una vettura non pensata per il fuoristrada. Fatto sta che l'automobilista ha continuato imperterrito a scendere le scale fino a quando non è arrivato all'ultimo gradino.

A quel punto, in una scena decisamente tragicomica, la Renault di colore bianco si è bloccata in quanto il paraurti anteriore andava a cozzare con l'asfalto, non permettendo più all'auto di proseguire la sua marcia a meno di danneggiare pesantemente il mezzo.

Purtroppo il video si interrompe qui, di conseguenza non è ben chiaro cosa sia accaduto dopo: la Renault sarà riuscita a liberarsi a forza dalla “morsa” delle scale o magari, saranno arrivati i vigili con il carro attrezzi per portare via la vettura? Inoltre, come è uscito il conducente dall'auto, visto che la scala era larga giusto quanto la vettura?

Sarebbe bello scoprirlo fatto sta che il gesto non è spiegabile. Il guidatore, quando sarà partito dall'alto della scalinata, si sarà reso conto prima di tutto che quella fosse una scala, e secondariamente quanto la stessa fosse molto ripida e pericolosa: perchè quindi percorrerla con un'automobile? Probabilmente non lo scopriremo mai, nel frattempo, godetevi “lo spettacolo” qui in basso.