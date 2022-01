Renault firma con Geely: userà la piattaforma CMA di Volvo e Polestar

In campo elettrico, le compagnie coreane sembrano i nuovi "nemici da battere", pensiamo a Hyundai, Kia e Genesis (figli dello stesso gruppo) che stanno sfornando BEV eccezionali. Sarà dura controbattere in patria, Renault e Geely però hanno un piano comune.

Geely è la società cinese divenuta famosa in Europa soprattutto per l'acquisizione di Volvo e Polestar, ha inoltre lo zampino anche nel futuro di Smart che prevede un nuovo SUV/Crossover elettrico (prima immagine del SUV elettrico Smart). Ora si torna a parlare della compagnia poiché ha stretto un nuovo accordo con Renault, il grande produttore francese: insieme le due corporazioni vogliono portare i veicoli elettrici della grande R in Corea del Sud.

Renault vuole così rafforzare la sua presenza sul mercato asiatico in termini di BEV e PHEV, un piano che fa parte della sua grande Renaulution, il progetto di espansione di vetture elettriche ed elettrificate. Lo stesso che sta per portare in Europa la nuova Mégane E-Tech, che inaugura una seconda generazione di BEV nella casa francese (il nostro primo contatto con la nuova Renault Mégane E-Tech).

Sul fronte Geely, è importante vedere come la piattaforma modulare CMA (già usata da Volvo e Polestar) sia pronta a creare nuovi prodotti Renault per il mercato asiatico; in Corea non vedremo propriamente la Mégane E-Tech ma comunque la vettura di debutto dovrebbe essere un crossover. La piattaforma CMA è già presente a bordo della Volvo CX40 Recharge PHEV e BEV, della Volvo C40 Recharge BEV, le auto Link & Co PHEV e infine la Polestar 2, quella che in Europa doveva essere l'anti-Tesla Model 3. Per vedere come saranno i nuovi veicoli Renault-Geely bisognerà aspettare almeno il 2024, con le auto che usciranno dall'impianto Renault-Samsung di Busan, in Corea del Sud.