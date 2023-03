Renault Espace verrà presentato il 28 marzo col tetto panoramico più grande di tutti

Alcuni render hanno ipotizzato il look della nuova Renault Espace, ma fortunatamente manca davvero poco al reveal dell’Espace di sesta generazione, perché Renault ha annunciato che il reveal avverrà il prossimo 28 marzo, e per ingannare l’attesa ci ha mostrato nuovi dettagli del modello in questione.

Sappiamo già che la nuova Espace abbandonerà il look da monovolume per abbracciare quello del SUV, in particolare si parla di una sorta di Austral allungata che il cliente potrà scegliere con 5 o 7 posti a sedere, ma oggi si aggiunge un tetto panoramico da record alla lista degli ingredienti del nuovo modello francese.

Stando a quanto dichiarato dalla casa madre - e le immagini lo confermano - il tetto panoramico della nuova Renault Espace sarà il più grande mai visto su una vettura: si parla di un cristallo di dimensioni estremamente generose, lungo 1,33 metri e largo 84 cm, che si traduce in più di un metro quadrato di luce che può penetrare all’interno dell’abitacolo, illuminando tutte le tre file di sedili.

Inoltre, va specificato che il tetto non presenta alcun tipo di traversa che possa interrompere la vista del cielo, e questo aumenta notevolmente la piacevolezza del viaggio, che sembrerà quasi a cielo aperto. Appuntamento quindi alla fine del mese, quando scopriremo tutti i dettagli e i segreti della nuova Renault Espace.