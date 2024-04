Renault Espace: il nuovo modello sarà un MPV elettrico? Ecco come potrebbe essere

Secondo le indiscrezione riportate dai colleghi di Autocar, Renault starebbe seriamente la possibilità di riportare in vita il celebre monovolume Espace. Attualmente, l'Espace esiste come una versione allungata a sette posti conosciuto anche come Renault Austral.

Nonostante esista già un surrogato della "vecchia" Espace, la casa francese potrebbe davvero pensare di introdurre un secondo SUV a sette posti nella sua gamma, magari sfruttando la flessibilità delle piattaforme elettriche che si sono rivelate molto duttili rispetto ai pianali di una volta (a proposito, vi ricordate la Renault Espace F1? Fu un progetto alquanto folle, ma che è rimasto vivo nella storia di Renault).

Olivier Brosse, leader globale di Renault per la piattaforma Ampr Medium, ha dichiarato ad Autocar cheil ritorno di questa monovolume è "qualcosa che stiamo contemplando", mentre l'azienda si impegna a espandere la sua gamma di auto elettriche in nuovi segmenti attraverso la nuova Renault 5 e la prossima Renault 4 che verrà presentata il prossimo anno. Brosse ha sottolineato, tuttavia, che la fattibilità del progetto dipenderà molto dall'interesse del pubblico, cosa che attualmente i vertici di Renault stanno studiando.

Ma come potrebbe essere questa nuova iterazione dell'Espace? Lo scenario più probabile è che si baserebbe sull'architettura Ampr Medium (precedentemente nota come CMF-EV), e che potrebbe offrire a Renault una risposta competitiva ai modelli come il Volkswagen ID Buzz e la Kia EV9 nel segmento dei monovolume elettrici. Tuttavia, Brosse ha evidenziato alcune sfide tecniche fondamentali, come il peso dell'auto, che potrebbe richiedere la transizione a una trazione posteriore o integrale facendo lievitare sensibilmente i costi di produzione.

Nonostante ciò, la flessibilità dell'architettura Ampr Medium potrebbe essere la chiave per risolvere anche questo problema attraverso qualche soluzione "brillante" da parte degli ingegneri di Renault. In questo periodo di incertezza globale nel mondo dell'automotive, il designer della compagnia, van den Acker, considera l'importanza di creare auto che evocano emozioni positive, e che ricordano "i bei tempi" del passato del marchio, un punto cruciale per i nuovi veicoli elettrici. Per questo ci si aspetta che una possibile nuova iterazione dell'Espace potrebbe seguire le orme tracciate da Renault 5 e Renault 4, ovvero con un forte richiamo stilistico ai tempi che furono. I colleghi di Autocar hanno provato a disegnare digitalmente un render dell'Espace secondo questa filosofia di design.

Tendine parasole bambini Buio Ottimale con protezione UV certifi è uno dei più venduti oggi su