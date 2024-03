Renault Espace 2026, ecco come sarà il restyling in stile Rafale

Sono passati solamente pochi mesi dalla sua presentazione e già si parla di futuro; anzi, già si parla del suo prossimo restyling. Direttamente dalla Francia arrivano le prime ipotesi sul lifting della nuova Renault Espace, la monovolume che si è trasformata in SUV.

Il suo ritorno era ormai nell'aria da tempo, poi i primi indizi sui social del brand d'oltralpe e infine l'ufficialità del ritorno di Espace. La storica monovolume francese sembrerebbe aver dato il via a una serie di ritorni e di rinnovamenti che proiettano Renault a essere uno dei maggiori protagonisti di questo 2024. Il riferimento, ovviamente, va alla Cinq (Nuova Renault 5, svelati i prezzi e il listino? Da 24mila a 34mila euro, l'elenco) e alla rivoluzionata Scénic che si è guadagnata anche il titolo di Car of the Year 2024.

Tra i tre ritorni, se di tali possiamo parlare, Espace è sicuramente il più ambiguo. A differenza degli altri due, infatti, il progetto in questo caso ha completamente cambiato volto al modello. Prima monovolume, adesso un SUV decisamente più moderno che può piacere a molti (Quanto costa Renault Espace nel 2024? Il nuovo listino del SUV Full Hybrid). Sette posti al suo interno e un design all'avanguardia. Ma si può sempre fare di meglio, no? E allora ecco in arrivo il restyling della familiare.

L'obiettivo, guardando i rendering, sarebbe quello di prendere la Rafale come esempio, ricalcandone i canoni estetici. Insomma, il disegno della rivoluzione estetica di Espace verrebbe affidato a Gilles Vidal, l'ex designer Peugeot nominato capo dello stile Renault nell'estate 2020. Il progetto della ex monovolume, infatti, apparteneva ancora a Laurens van den Acker, il predecessore di Vidal, lo stesso che aveva dato vita all'Austral per intenderci.

Dunque, il programma è un rinnovamento delle teorie estetiche del brand, e a quanto pare, almeno per i modelli a ruote alte, l'esempio da seguire è Rafale (Quanto costa la nuova Renault Rafale? Ordini aperti per il SUV Coupé francese). Per il restyling di Espace occorrerà comunque attendere fino al 2026.