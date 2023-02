Renault Espace 2024 diventa un SUV: un render ne ipotizza il look

Renault Espace è giunta alla sesta generazione, ma per scoprire il suo design dovremo aspettare la primavera, quando verrà presentata ufficialmente dalla casa francese. Per ingannare l’attesa però, possiamo fantasticare sul design della nuova Espace grazie ai render realizzati dai colleghi di Carscoops.

Abbiamo già elencato le novità principali e note del nuovo Renault Espace 2024, e la più significativa è ovviamente il cambio di segmento che caratterizzerà la sesta generazione del modello: Espace abbandona il look da minivan per abbracciare la moda del momento, ovvero il segmento dei SUV, ma a differenza di altri veicoli disponibili nella gamma Renault, sull’Espace sarà sempre lo spazio a dettare le regole, offrendo tanta abitabilità per i 5 o 7 passeggeri a bordo.

E grazie ai nuovi render possiamo iniziare ad immaginare più realisticamente il suo look: Carscoops ha immaginato il design della vettura partendo dalle immagini della silhouette del veicolo pubblicate da Renault, ed ha unito ciò che è già noto, ovvero la similitudine con l’altro crossover della casa, l’Austral (qui la nostra prova su strada della Renault Austral), con cui condivide piattaforma e parte frontale, sebbene l’Espace avrà un interasse tra le ruote maggiorato e tanto spazio a bordo in più.

Anche all’interno ci si aspetta una plancia analoga a quella di Austral, caratterizzata quindi da uno schermo da 12 pollici per l’infotainment, uno schermo da 12.3 pollici per la strumentazione e infine l’head up display da 9.3 pollici, ma probabilmente l’Espace avrà tanti portaoggetti in più, come da tradizione del modello.

Quanto alle motorizzazioni, Renault ha ancora la bocca cucita a riguardo, ma anche in questo campo è probabile che Espace possa offrire ciò che abbiamo già visto su Austral, parliamo quindi del motore 1.3 litri 12V mild-hybrid da 140 o 160 CV, del 1.2 litri 48V mild-hybrid da 130 CV, oppure del 1.2 litri full hybrid da 200 CV.