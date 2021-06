Renault Easy Lease: arriva il noleggio a lungo termine di Renault 100% online

Nell’ultimo anno il mercato automotive è stato condizionato soprattutto da una nuova formula, a suo modo rivoluzionaria: il noleggio a lungo termine. Lo ha ben capito anche Renault, che ha appena lanciato il nuovo servizio Easy Lease in collaborazione con RCI Bank and Services.

Stiamo parlando di un’offerta di noleggio a lungo termine 100% online dedicata ai clienti privati. Stando comodamente seduto sul divano, il cliente può configurare il suo veicolo scegliendo tra la gamma e gli allestimenti proposti, il colore, la durata del noleggio a lungo termine e il chilometraggio associato. Una volta terminata la configurazione, lo stesso utente può firmare online il contratto, praticamente dunque bastano pochi clic per noleggiare una vettura Renault a lungo termine.

L’offerta è stata pensata come un pacchetto “Tutto incluso” che comprende assicurazione, garanzia e manutenzione, oltre all’assistenza stradale. La consegna del veicolo si effettua tramite la rete Renault, ogni cliente dunque può scegliere il concessionario che preferisce. Al momento, in questa fase di debutto di Renault Easy Lease, non tutti i veicoli della gamma attuale Renault sono disponibili, si parte invece con Clio e Captur Intens TCe 90 MY 2021, presto però arriveranno anche altri veicoli e motorizzazioni - debutteranno per esempio auto a GPL, veicoli elettrificati o 100% elettrici.

Ma diamo un’occhiata ai prezzi con qualche esempio: Clio Intens TCe 90 MY 2021 si può prendere con un canone mensile di 279 euro e un anticipo di 3.000 euro (durata 36 mesi/30.000 km), Captur a 299 euro al mese con 4.000 euro di anticipo (durata 36 mesi/30.000 km).