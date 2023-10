Renault E7A, il motore next gen a 800 V: cosa sappiamo

Il Gruppo Renault ha collaborato con Valeo per creare una nuova generazione di motori elettrici, rigorosamente Made in France. La partnership tra le due realtà si è ora trasformata nel nuovo motore elettrico E7A, il cui progetto è ancora in fase di sviluppo. Ecco qualche succosa anticipazione.

Renault è sicuramente un pioniere in ambito motori elettrici sincroni a rotore avvolto (motori EESM, Electrically Excited Synchronous Motor), lanciati con ZOE già nel 2012. Ora con il nuovo motore E7A debutta un’architettura All-in-one che risponde per le rime a ciò che utilizza BYD nelle sue ultime BEV. Questa nuova tecnologia rende il motore il 30% più compatto a parità di potenza rispetto ai propulsori attualmente in uso su Mégane E-Tech Electric (la Mégane elettrica dopo 3.200 km) e su Scénic E-Tech Electric che abbiamo visto in anteprima, inoltre non necessita di terre rare, abbiamo dunque una riduzione della carbon footprint del 30%.

Per essere ancora più sostenibile ed efficiente, il motore evita ancora la tecnologia a magneti permanenti per sfruttare il rotore avvolto, in questo modo lo sviluppo non dipende da Paesi produttori di terre rare e magneti. Ma passiamo ai dati tecnici preliminari di questo propulsore.

Questo motore elettrico di terza generazione può funzionare a 800 V, significa che i tempi di ricarica possono essere ancora più brevi presso le colonnine adatte (lo standard attuale è solitamente 400 V). Non c’è una cifra ufficiale, possiamo però immaginare che con un sistema a 800 V Renault punti a utilizzare fino a 350 kW in corrente continua. Renault ha aumentato anche la potenza: si può arrivare fino a 200 kW/268 CV senza che aumentino i consumi rispetto ai motori attuali.

Un motore che sembra essere prodigioso, per vederlo all’interno di una vettura però passerà ancora del tempo: il progetto è ancora in corso di sviluppo e ci sono ancora vari step da superare. Renault prevede in ogni caso che la produzione di massa di questo motore possa iniziare a fine 2027 nello stabilimento di Cléon del Gruppo Renault.