Renault Duster 2024, spazio anche alla versione da 7 posti: ecco come sarà

Durante la conferenza annuale del 6 dicembre, il Gruppo Renault/Nissan/Mitsubishi Motors Alliance ha presentato le prossime sinergie globali tra i marchi, con un particolare focus sul mercato indiano. In India, la Renault si prepara a espandere la sua offerta, considerando il mercato del paese come un nuovo Eldorado.

Attualmente, la gamma Renault India include il Kwid, equivalente termico della Dacia Spring, il Kiger, un SUV compatto che svolge il ruolo del Captur locale, e la Triber, un veicolo lungo 3,99 m in grado di ospitare 7 passeggeri. La prossima espansione della gamma vedrà l'introduzione di due nuovi SUV, il Duster e un modello più grande con 7 posti. Inoltre, un modello elettrico basato sulla piattaforma CMF-A EV sostituirà la Kwid (in Europa Renault punterà sul low cost, la nuova R5 avrà un prezzo inferiore ai 25.000 euro)

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha sottolineato l'importanza del mercato indiano, dichiarando che raddoppierà e costituirà una base competitiva per l'esportazione verso altri mercati. il mercato indiano raddoppierà e costituirà una base molto competitiva per esportare verso altri mercati "Ci stabiliremo più saldamente in India, faremo altri annunci sull'India più avanti”.

Dato il successo di Dacia Duster in Europa è molto probabile che Renault abbia intenzione di realizzare un suv gemello, destinato ad altri mercati. Il piano di Renault indica chiaramente un posizionamento più elevato nel mercato indiano con l'introduzione di un Duster più grande, rispetto ai suv già presenti, e una variante a 7 posti.