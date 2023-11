Renault e Dacia puntano sul low cost: dai 12mila della Sandero ai 23.900 della nuova R5

Quella di ieri è stata una giornata decisamente rilevante in casa Renault ma in generale per tutto il settore automotive. La casa francese ha ufficializzato l'arrivo della nuova Twingo, in vendita dal 2026 sotto i 20mila euro, tracciando quindi una linea precisa per quanto riguarda il futuro del marchio.

La strategia è chiara, puntare su auto relativamente piccole, belle, elettriche e soprattutto dal costo contenuto. Può essere questa quindi la strategia per diffondere le green? Molto probabilmente sì, anche perchè storicamente il prezzo rappresenta uno dei principali freni della diffusione delle vetture a zero emissioni, tenendo conto che ad oggi in Italia vi sono solo 13 auto elettriche che costano meno di 35mila euro.

Da tempo gli automobilisti chiedono vetture low cost, e Renault sta rispondendo presente, pronta a mettere in circolo nei prossimi anni auto al di sotto dei 25mila euro, come promesso. Si partirà dalla nuova Dacia Sandero, che dovrebbe costare attorno ai 12mila euro, quindi l'erede della Dacia Spring, che potrebbe partire da circa 15mila euro.

Spazio poi alla sopracitata Twingo, che invece dovrebbe avere un prezzo di attacco da 19.900 euro, con una batteria compresa fra i 40 e i 50 kWh, mentre la nuova Renault 5 dovrebbe costare dai 23.900 euro in su.

Ci sarà spazio anche per l'Alpine A290, di fatto la versione più potente e sportiva della R5 che costerà 35mila euro, quindi un prezzo più elevato, ma in ogni caso contenuto tenendo conto che stiamo parlando di Alpine, un marchio posizionato un po' più in alto.

La speranza è che anche altre case automobilistiche possano prendere spunto dalla strategia di Renault che fino ad oggi, con Dacia, si è rivelata assolutamente vincente. Un primo esempio è la Citroen e-C3 da 23.900 euro, con il modello da 19.900 in uscita nel 2025, e l'anno prossimo dovrebbe toccare alla Panda il cui prezzo d'attacco dovrebbe essere attorno ai 20mila euro.