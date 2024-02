Renault, ecco come potrebbe essere l'omaggio al mitico Espace F1 a 30 anni di distanza

I colleghi de Automobile Magazine hanno provato a immaginare un possibile omaggio in stile moderno alla storica Renault Espace F1. Un'auto che probabilmente molti non ricorderanno e sulla quale vale la pensa spendere qualche paragrafo.

Oggi, una reinterpretazione della Renault Espace F1 si discosterebbe maggiormente dal concetto di monovolume a favore di un approccio più affine ai SUV sportivi di lusso. In effetti, la natura stessa dell'automobile è radicalmente cambiata nel corso degli anni. Ad oggi, la possibilità di una rivisitazione simile è tutt'altro che lontana dalla realtà.

Il 2024 segna il 40° anniversario della Renault Espace e il 30° anniversario dell'Espace F1, una vettura che ha fatto storia con il suo motore RS5 V10 da 3.500 cc e 820 cavalli. Nonostante ciò, al momento non sembra esserci alcun piano concreto di riportare in vita questa iconica vettura. Tuttavia, a sorpresa, l'Espace F1 sarà esposto al Salone di Ginevra come voler rievocare un mezzo che comunque, a modo suo, ha fatto la storia. L'esemplare che verrà esposto proviene dal museo Matra di Romorantin-Lanthenay.

La Renault, che ha dimostrato di avere un occhio al passato con gli aggiornamento della Renault 5, della Renault 4L e della Twingo, sembra non avere in programma di riproporre l'Espace F1 nella sua forma originale. Questo perché il concetto stesso di monovolume su cui si basava l'Espace è diventato meno popolare nel tempo. La sesta generazione della Renault Espace infatti, è stata trasformata in un SUV, una variante a sette posti della Renault Austral.

Ma se effettivamente una nuova Renault Espace F1 come potrebbe essere? Potrebbe ispirarsi, a livello di segmento, all'Audi SQ7 ma con un motore più moderno e "sostenibile". Un'opzione potrebbe essere un motore ibrido plug-in da 300 CV, abbinato a una trazione integrale. Questo modello ipotetico potrebbe anche incorporare caratteristiche come un telaio più basso, cerchi di grandi dimensioni e un design più muscoloso, mantenendo tuttavia un'omaggio al design iconico dell'Espace F1 originale con accenti gialli e grigi.

Un SUV, tuttavia, che Renault sta sviluppando è il Symbioz, un crossover che sembra un'evoluzione della Renault Captur, risultando una vera e propria versione allungata di questa, e anche più di pregio. Se vogliamo parlare di Espace, forse sarebbe più corretto parlare di questo veicolo in corso di sviluppo.