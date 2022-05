Renault come Ford e Volvo: marchi separati per gestire auto elettriche e termiche

La nuova mobilità elettrica sta aprendo opportunità probabilmente mai viste prime in campo automotive, tanto che diverse aziende multinazionali stanno pensando di creare marchi appositi per differenziare veicoli elettrici e termici. Ora anche Renault potrebbe fare lo stesso.

Volete subito qualche esempio per capire ciò di cui stiamo parlando? Prendiamo Volvo e Polestar, con il secondo marchio nato proprio da una costola di Volvo per creare auto elettriche differenti dalla tradizionale filosofia del marchio svedese, e sviluppare nuove opportunità di business. Su questa strada si immetterà molto presto anche Ford, che diventando una compagnia 100% elettrica nel prossimo futuro vuole produrre veicoli ICE sotto l'etichetta Ford Blue.

Anche General Motors, che sta pensando di tornare a vendere auto elettriche in Europa (GM vuole vendere auto elettriche in Europa), sta pensando di dividere i due business, termico ed elettrico. Torniamo così a Renault, il cui CEO Luca De Meo avrebbe avanzato l'idea di creare un nuovo sub-brand agli analisti lo scorso mese di aprile.

In realtà il Gruppo Renault ha già fatto dei passi avanti in tal senso, pensiamo al nuovo brand Mobilize (la mobilità del futuro secondo Renault si chiama Mobilize), specializzato proprio in servizi relativi alla mobilità elettrica con veicoli dedicati, Renault stessa però diventerà 100% elettrica a partire dal 2030, dunque l'idea dell'azienda separata servirebbe più a portare il business delle auto a combustione al di fuori della Francia e del marchio Renault, così da continuare a vendere in determinati mercati le vetture ICE.