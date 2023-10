Questa Renault Clio è probabilmente la più veloce mai costruita

La Renault Clio è una delle auto molto più apprezzate nel tempo, soprattutto in Europa. In particolar modo i modelli più anziani come le Clio 172, che sono ora accessibili anche a un budget limitato. Queste vetture hanno guadagnato una certa fama per la loro economicità e versatilità, diventando oggetto di modifiche estreme in alcuni casi.

Il canale YouTube RuskiWeldFab ha compiuto una serie di modifiche impressionanti a questa Renault Clio 172 nel Regno Unito. Una delle modifiche più significative è stata la sostituzione del motore originale con un motore Honda K24 a quattro cilindri in linea con i-VTEC, noto per la sua affidabilità e potenziale di potenza. Con l'aggiunta di un turbocompressore Garrett G30-770 e una ECU Haltech Elite, il motore è stato potenziato in modo significativo per raggiungere 500 cavalli.

Ma ciò che rende questo progetto ancora più straordinario è l'approccio alla leggerezza. Ogni pannello della carrozzeria, pezzo di rivestimento esterno e gran parte degli interni sono stati rimossi e sostituiti con pannelli in Kevlar di carbonio ultraleggeri. Questa riduzione di peso notevole contribusce notevolmente all'accelerazione e alle prestazioni complessive della vettura.

Questa Renault Clio personalizzata è un esempio straordinario di come gli appassionati di auto possano trasformare un veicolo di produzione in qualcosa di straordinario attraverso il tuning (ecco una breve ricostruzione storica del mondo del tuning) e la personalizzazione. È un progetto che sicuramente attirerà l'attenzione degli appassionati di auto e degli amanti delle prestazioni.

Sempre rimanendo nel contesto, la nuova possibile Renault Clio potrebbe essere presentata entro il 2026. Ancora non sappiamo come potrebbe essere, ma sicuramente sarà un veicolo non così dissimile (in termini di volume e segmento) alla nuova Renault 4 che verrà presentata nel 2024.