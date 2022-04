Renault Clio si scontra con un Boeing 737: le dinamiche del bizzarro incidente

Per la serie “incidenti bizzarri”, dopo avere visto una Jeep ribaltarsi su un fianco nel tentativo di superare un autobus, spostiamo il nostro sguardo verso un evento insolito accaduto all'aeroporto di Alicante: una Renault Clio si è scontrata con un Boeing 737, fortunatamente senza mostrare gravi danni o vittime.

Su Twitter l’istruttore pilota di Ryanair Ivan Castro Palacios ha infatti pubblicato alcune fotografie che mostrano l’automobile piuttosto “schiacciata” dal peso dell’aereo. Il veicolo, appartenente a GroundForce, era fortunatamente senza conducente o passeggeri al momento dell’incidente, avvenuto il 12 aprile scorso.

Le dinamiche dell’incidente sarebbero le seguenti: il conducente, dopo essere sceso dalla Renault Clio in questione, si sarebbe dimenticato di azionare il freno a mano nel parcheggio. Di conseguenza, la vettura si sarebbe mossa lentamente verso l’aereo parcheggiato e in attesa dei passeggeri per il decollo, fino all’effettivo scontro.

Gli specialisti lì presenti hanno quindi ispezionato l’aereo per verificare l’entità dei presunti danni al Boeing 737-800, concludendo che v’erano solamente danni estetici per quest’ultimo. Inevitabile è stato il ritardo di 90 minuti per la partenza verso Manchester, nel Regno Unito. Insomma, un episodio piuttosto banale ed evitabile con un po’ più di attenzione; ciò che importa, però, è che nessuna persona si sia fatta male.

