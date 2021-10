Renault Clio col motore V6 è appena stata venduta per una somma pazzesca

Le Renault Clio con propulsore V6 sono state tra le hatchback più incredibili della storia, e adesso un esemplare della vivacissima compatta francese è appena stato venduto all'asta nel Regno Unito per una cifra equivalente a 86.400 euro (73.000 sterline), andando a rappresentare un vero e proprio record assoluto per il modello.

La macchina va a basarsi direttamente sulla Clio di seconda generazione (la Renault Clio del futuro prende forma: i nuovi render indipendenti sono molto interessanti), ma la ribalta come un calzino attraverso profondi cambiamenti della meccanica operati da Renault Sport e Tom Walkinshaw Racing, che decisero di sostituire il modesto motore originale con un V6 in posizione posteriore.

Nello specifico, la vettura visibile nella galleria di immagini in fondo alla pagina ha visto la luce nel 2005 durante la Phase 2, e adesso è stata messa in vendita da Collecting Cars. Tutti gli appassionati interessati alle sue specifiche tecniche devono sapere che il suo 3,0 litri aspirato manda sull'asfalto ben 252 cavalli di potenza e 300 Nm di coppia, i quali la incoronavano a più potente hatchback sportiva dell'epoca.



Il brand ha prodotto soltanto 1.309 esemplari di Clio V6 Phase 2, ma l'auto che ha giusto trovato una nuova casa gode di una verniciatura nell'iconica tonalità Liquid Yellow, e soltanto altre 17 unità possono dire lo stesso. A ciò si aggiungono gli appena 1.577 chilometri percorsi complessivamente, ed è logico che molti non volessero lasciarsela sfuggire.



Qualcuno però è pronto ad affermare che la Clio non ha alcun pedigree nella storia dell'automobilismo, ma comunque stiano le cose l'acquirente ha dovuto sborsare almeno 86.400 euro per poterla portare nel proprio garage.



Sull'eredità della popolare vettura non abbiamo ancora informazioni, ma ora come ora Renault è interessata ad elettrificare estensivamente la propria gamma di veicoli, e poco tempo fa ha commercializzato la Clio E-Tech Hybrid che abbiamo provato con un certo interesse. Nei prossimi anni il modello potrebbe quindi diventare completamente elettrico.