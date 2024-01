Renault Captur Long, pronta una rivale della Qashqai? Ecco come potrebbe essere

Abbiamo recentemente dato uno sguardo alla nuova Renault Captur 2024, ora però pare che sia in porto (tra i meandri di Renault) una versione gigante di questa vettura. Sarà di fatto una Grand Captur e andrà a competersi il primato del segmento con Nissan Qashqai.

Oltre a questo, le novità, in totale, paiono essere due: da una parte un restyling che adotterà la nuova identità di marca, simile alla Renault Rafale e alla nuova Scénic elettrica, e dall'altra una versione allargata pensata per le famiglie con i classici 5 posti. Quest'ultima, nota internamente come "progetto DJB", non assumerà il nome di Captur o Grand Captur, aprendo la possibilità di un ritorno a tale nomenclatura. Tuttavia, questo modello si rivolgerà a clienti interessati a vetture termiche come Mégane e Scénic, colmando il vuoto lasciato da queste vetture nella gamma.

Con una lunghezza di circa 4,40 metri, la Renault Captur "Long" si collocherà tra il Captur e l'Austral, rivolgendosi a famiglie e individui che preferiscono vetture sì, a combustione, ma che offrono anche un'alternativa a coloro che non vogliono o non possono passare ai veicoli elettrici. Questo modello condividerà la stessa base tecnica e il passo con la Renault Arkana, SUV coupé derivato dalla Captur. A bordo. Captur Long manterrà la praticità del Captur standard, incluso il sedile posteriore scorrevole.

Le dimensioni quindi saranno molto vicine a quelle dalla Nissan Qashqai e della Kia Niro (immaginiamo che anche il prezzo sarà molto simile). La base tecnica sarà la piattaforma CMF-B, con motorizzazioni benzina tra cui TCe 90 e TCE 100 GLP, Mild Hybrid 1.3 da 140 CV e Full Hybrid 1.6 da 145 CV. La concorrenza interna all'Alleanza Renault-Nissan sarà notevole, con la Qashqai e le sue varianti Mild Hybrid e e-Power che condividono gran parte della gamma. Per avere qualche informazione aggiuntiva, ecco i listini aggiornati al 2024 della Renault Captur in tutte le motorizzazioni.