Renault Captur 2024, tutto pronto per il restyling: ecco come sarà

Dopo cinque anni dal suo debutto, la Renault Captur se la sta cavando bene sul mercato, tanto sul suolo francese, dove ha evidenziato una crescita del 4,4% nel 2023, quanto a livello europeo. Adesso sappiamo che sarà prevista anche una "Big Captur", ma l'attenzione per questo anno sarà rivolto al prossimo restyling del crossover francese.

Ciò che attende alla nuova Captur 2024 qualcosa di straordinario, poiché subirà diverse rinnovamenti. La forma del cofano sarà oggetto di modifiche a causa anche dell'introduzione della variante station wagon, che debutterà in seguito al modello base. Questa nuova "Station Captur" sarà un modello dalla sagoma coupé, in linea con l'Arkana e la Rafale. Pare proprio che il marchio francese abbia deciso di optare per forti investimenti allo scopo di conferire una distinzione totale alla parte anteriore della nuova Captur rispetto a quella del suo predecessore.

Questo è ciò che accadde anche nel 2022 con la Renault Clio, oggetto anch'essa di un profondo restyling sull'anteriore. Tale progetto fu guidato dal designer Gilles Vidal, giunto in Renault nel 2020 dopo aver abbandonato la Peugeot.

Tornando alla Captur, la parte frontale, dunque, si appiattirà, cancellando la tacca che ospitava il logo, che adesso prenderà la forma di un vero e proprio diamante retroilluminato e che si fonderà con la linea dei fari, anch'essi ridisegnati con forme più rettangolari. Altro elemento sarà la scomparsa delle luci a "C" a favore di elementi verticali. Il tutto si affaccerà su una presa d'aria più imponente nella parte inferiore.

Oltre all'introduzione del nuovo logo, la sezione posteriore della Captur rinnovata non subirà grossi stravolgimenti. La visuale laterale sarà arricchita da un nuovo set di cerchi in lega a forma di diamante; spicca inoltre la finitura Esprit Alpine, che fa il suo debutto a bordo di questo SUV cittadino.

All'interno, la nuova Captur non presenterà grossi stravolgimenti, ma si limiterà principalmente ad aggiornare il suo sistema multimediale. Sotto il cofano, infine, vedremo l'introduzione di unità ibride a 48V, che andranno ad ampliare ulteriormente la gamma già esistente. Il Debutto di Renault Captur 2024 era previsto al Salone di Ginevra, ma è stato posticipato in primavera per concentrare l'attenzione sulla nuova Renault 5 elettrica in occasione dell'evento svizzero. La commercializzazione è prevista per l'estate prossima, con un prezzo base presumibilmente intorno ai 25.800 euro di partenza.