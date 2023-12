Renault Captur 2024, fotografati i primi avvistamenti: ecco come sarà

Renault ha ufficialmente annunciato restyling della Captur, i primi modelli camuffati stanno già circolando su strada. Questa rivisitazione servirà a dare una continuità stilistica con i nuovi modelli in uscita come la nuova Renault Scenic E-Tech.

L'era dei fari con i caratteristici ganci a forma di C e del diamante cromato in rilievo è giunta al termine, e verranno sostituiti da un nuovo approccio grafico più orizzontale per conferire una maggiore ampiezza visiva ai veicoli e un tocco di raffinatezza alle griglie. La Renault Captur rinnovata presenterà una nuova gamma di cerchi, ma il design della parte posteriore resterà invariato, mantenendo le iconiche luci a boomerang.

Il frontale della Renault Captur, che ribadiamo essere chiaramente ispirata alla Scénic, rappresenta una significativa trasformazione. Questo nuovo look non solo le permetterà di farsi notare per strada, ma la posizionerà anche come una diretta concorrente della nuova Peugeot 2008, che anch'essa ha recentemente subito un restyling.

Tuttavia, la Renault Captur avrà un asso nella manica sotto forma di una versione allungata, del quale ancora non sappiamo molto, sebbene limitata a cinque posti. Questa variante, offrendo più spazio e modularità, si propone come una scelta ideale per le famiglie che cercano un'alternativa più pratica, e che i concorrenti di pari categoria ancora non offrono.