Renault Captur 2024, il nuovo B-SUV francese sarà così?

La Renault Captur 2024, prossima generazione del SUV compatto dell'azienda francese, è apparsa online con dei render inediti. Il nuovo modello presenterà diverse novità rispetto alla generazione attuale, a cominciare da dei fari full LED decisamente più sottili.

Dal render pubblicato da Carscoops.com, emergono anche delle nuove prese d'aria di forma triangolare nei paraurti, nonché una griglia inedita con all'interno il logo aggiornato di Renault. Spiccano senza dubbio anche i cerchi in lega di generose dimensioni, rispetto al modello attuale inoltre sono spariti i riferimenti cromatici. Per quanto riguarda il posteriore, non sembrano essere previste grosse novità, con una limitazione a qualche modifica ai fanali.

Le novità maggiori dovrebbero vedersi comunque all'interno, dove potrebbe palesarsi un grande schermo touchscreen da 9.3 pollici, con l'aggiunta di un quadro strumenti completamente digitale da 10.2 pollici. A livello di software, invece, dovrebbe essere installato OpenR di Renault, l'ultimo sistema di infotainment dedicato, con una nuova grafica e diverse funzionalità inedite.Per quanto riguarda i motori è molto probabile che Renault proporrà delle versioni a combustione e altre plug-in ed elettriche. Attualmente troviamo già la Renault Captur ibrida e ibrida plug-in, che dovrebbero senza dubbio rivedersi anche nella prossima generazione ma con delle batterie più grandi per migliorarne l'efficienza. Non è da escludere che venga eliminata la versione diesel, mentre dovrebbe essere mantenuto l'entry level da 1.0 litri, disponibile attualmente sia GPL che benzina. Non ci saranno invece i propulsori mild hybrid da 1,3 litri (12V) e 1,2 litri (48V) della Austral, fra le Renault più tecnologiche di sempre, in quanto ritenuti troppo costosi per il SUV compatto.

La Renault Captur, con 4,329 metri di lunghezza, è al momento il B-SUV più grande della sua categoria, di conseguenza può godere di un interessante spazio interno, adatto per le famiglie numerose e per i viaggi comodi. Non è comunque da escludere che l'azienda francese possa produrre una versione ancora più lunga, per offrire ulteriore spazio, anche se al momento si parla solo di indiscrezioni. Del resto il nuovo modello dovrebbe arrivare solo fra un anno, il 2024, nel frattempo, godiamoci gli interessanti render emersi online. In attesa di novità, recentemente Renault ha lanciato l'app di ricarica intelligente che permette di controllare i consumi.