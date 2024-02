Renault: 'Auto elettrica? Come un bimbo di 8 anni. I costi sono il vero problema'

Per Renault l'auto elettrica è come un bimbo piccolo che va accompagnato nel suo cammino verso la maturità. A dirlo senza troppi giri di parole è stato Raffaele Fusilli, l'amministratore delegato per l'Italia del marchio della Losanga.

In occasione di un incontro sulla transizione della mobilità che si è tenuto negli scorsi giorni in Valle d'Aosta, in quel di Courmayeur, il manager del marchio francese ha spiegato: “L'auto elettrica almeno in Italia, ma anche in Europa, è come un bambino di otto anni. Che fai lo mandi a scuola da solo, lo metti in macchina guida e poi arriva? No, lo devi accompagnare. Deve essere accompagnata come un bambino finché non diventa adulto, ma crediamo che riuscirà a diventare adulto abbastanza velocemente. Poi è chiaro che se da qui a cinque anni i cinesi avanzano di un'altra generazione, siamo da capo a dodici, però i compiti a casa dobbiamo farli".

Renault, che oggi svelerà l'attesa 5 al Salone di Ginevra, è una delle aziende che meglio sta interpretando il concetto di green, tenendo conto dell'enorme esperienze nel settore prima con la Zoe, quindi con la Twingo, la Megane e i vari modelli previsti nel futuro prossimo.

La grande sfida restano però i costi e di riflesso il prezzo delle stesse vetture, e a riguardo Fusilli ha spiegato: "Io credo che la grande sfida che noi abbiamo e su cui ci stiamo impegnando ha un solo nome, di fatto, e si chiama costi. Fin quando non riusciremo ad abbassare significativamente i costi delle vetture elettriche, (il nostro obiettivo è di farlo entro il 2027, riducendo del 40% quelli attuali), con l'attuale situazione in generale non riusciamo ad essere competitivi, perché non si riesce a scaricare sul prezzo i costi altissimi legati alla batteria, costi altissimi legati a quell'ottanta per cento del costo di una batteria che sono le materie prime".

Chiusura dedicata alla Cina, tenendo conto che ad oggi il gigante asiatico è di fatto il vero padrone del mercato delle elettriche: “La Cina controlla le miniere, controlla l'estrazione, controlla l'ingegnerizzazione, controlla la produzione e la fornitura delle batterie, con un vantaggio tecnologico di cinque-sei anni, che noi possiamo provare a recuperare, però soltanto se c'è anche una politica europea che supporta investimenti congiunti per recuperare questo gap".

L'Unione Europea ha ufficialmente dichiarato guerra alla Cina nel campo delle elettriche, attraverso una “ispezione” per vederci chiaro nel processo produttivo, ma al momento non è stato effettuato alcun passo concreto per contrastare l'avanzata di Pechino.