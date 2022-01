Sarà così il Nuovo Renault Austral? I render del nuovo C-SUV francese

Renault ha in cantiere un C-SUV di nuova generazione in grado di sostituire una volta per tutte il suo attuale Kadjar. A livello comunicativo il brand ha deciso si svelare un dettaglio alla volta, oggi invece i ragazzi di Kolesa.ru hanno deciso di mostrarci l'auto per intero.

Si tratta, ovviamente, di render non ufficiali, basati sulle notizie arrivate in queste ultime settimane. Il brand francese ha prima svelato il perché del nome Renault Austral, poi ha mostrato il profilo di Austral in un ambiente completamente nero, infine il 26 gennaio scorso abbiamo visto sotto forma di sketch la plancia del nuovo Austral, molto simile a quella vista all'interno della Mégane E-Tech 100% Elettrica presentata a Roma.

Il gigante dell'automotive ha così tagliato definitivamente con il presente, distaccandosi dalle plance presenti sulle vetture attuali di segmento B e C. Ciò che manca è effettivamente il design finale del SUV in tutto il suo splendore. Design che potrebbe essere effettivamente molto vicino a quello immaginato nei render che trovate oggi in pagina, un veicolo muscoloso e di dimensioni generose che per certi versi potrebbe riprendere le linee di Captur - portandole al loro massimo. Ricordiamo anche che fra le novità ci sarà un sistema operativo del tutto nuovo basato su Android con tecnologia LG.