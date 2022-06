Renault Arkana Fast Track: la consegna del SUV Coupé garantita entro 30 giorni

Il settore auto sta vivendo una crisi senza precedenti, frutto di oltre due anni di pandemia globale e di una guerra in Ucraina ancora in corso - che ha generato ritardi nella filiera dell'indotto. Per avere una nuova auto è possibile attendere anche un intero anno, ora però Renault cambia musica e consegna Arkana entro 30 giorni.

È la nuova iniziativa Arkana Fast Track, un'offerta che garantisce al cliente la consegna del suo nuovo veicolo entro un massimo di 30 giorni. Tempi di consegna fantascientifici per il periodo, che Renault riesce ad assicurare grazie a un elaborato programma industriale e a un processo di distribuzione dedicato fino al luogo di consegna finale. L'offerta è disponibile su Renault Arkana nella versione specifica R.S. Line Fast Track E-Tech Hybrid 145, esattamente la versione che abbiamo guidato e provato lo scorso anno (per saperne di più: Renault Arkana E-Tech Hybrid il crossover che consuma meno di una citycar).

Tre le tinte di carrozzeria disponibili, nero ossidiana, grigio grafite e bianco perla. La variante R.S. Line inoltre è davvero ricca, ha una lama aerodinamica ispirata al mondo delle corse, dettagli in nero lucido, badge R.S. Line sui copri parafanghi e cerchi specifici Silverstone con dettagli rubino. Al posteriore abbiamo un doppio scarico, mentre all'anteriore la firma luminosa C-shape è dotata di fari Full LED per una migliore visibilità notturna. Arkana E-Tech Hybrid è dotata di tecnologia Full Hybrid, l'elettricità dunque offre continuo supporto pur non essendoci bisogno di collegarla a una presa (non è Plug-in Hybrid del resto). Renault Arkana R.S. Line Fast Track E-Tech Hybrid 145 è disponibile a partire da 37.000 euro IVA inclusa. Altri dettagli nel nostro articolo Ufficiale la Renault Arkana E-Tech Hybrid.