Renault apre gli ordini di Megane RS Ultime, il canto del cigno della hot hatch francese

Renault ha presentato la Megane RS Ultime al salone di Tokyo e adesso è lieta di comunicare che gli ordini per il modello finale della hot hatch francese sono finalmente aperti anche per l’Italia. La Megane RS Ultime è il canto del cigno del modello sportivo nato nel 2003 e che nel corso degli anni ha deliziato un sacco di appassionati.

La versione Ultime prenderà il posto delle RS e RS Trophy presenti attualmente in listino, e resterà disponibile fino all’esaurimento dei modelli previsti: Renault costruirà soltanto 1976 esemplari della vettura, ovvero il numero che festeggia l’anno in cui è nata la divisione Renault Sport (le prossime sportive Renault nesceranno sotto il brand Alpine).

Rispetto alle versioni appena citate, la Megane RS Ultime è caratterizzata da alcuni elementi estetici che la renderanno immediatamente riconoscibile e unica. Ci sono quattro tinte carrozzeria da scegliere tra Star Black, Pearl White, Sirius Yelloe e Tonic Orange, e in ogni caso faranno contrasto con i numerosi elementi in tinta nera caratteristici della versione Ultime. All’interno invece, è presente una placca commemorativa che riporta anche il numero dell’esemplare.

Sotto al cofano invece resta fedele alla hot hatch che ben conosciamo, dunque troviamo ancora una volta il motore 4 cilindri turbo da 1.8 litri che in questa configurazione offre 300 CV e 420 Nm di coppia, quanto basta per scattare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi, grazie anche alla presenza degli pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza S007 su cerchioni Fuji Light da 19 pollici.