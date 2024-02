Renault anticipa gli incentivi: 13.750 euro di bonus sulle BEV, Twingo da 40 euro al mese

Mentre si attende che il Governo applichi le modifiche agli incentivi auto, confermando così le nuove quote, Renault anticipa tutti e permette di passare all’elettrico da appena 40 euro al mese - come sta avvenendo in Francia con il Leasing Sociale.

A partire dal 2 febbraio 2024, chi firmerà un contratto di acquisto per una nuova auto elettrica nel mese in corso (o comunque prima che entri in vigore il DPCM dei nuovi incentivi) potrà godere di un contributo di 13.750 euro messo in campo da Renault rottamando un veicolo inquinante fino a Euro 2. Ricordiamo che attualmente gli incentivi statali permettono di avere fino a 5.000 euro in caso di rottamazione; a questa somma Renault aggiunge 8.750 euro “di tasca propria”.

Ricordiamo che 13.750 euro è la quota massima a cui si potrà arrivare con i nuovi incentivi 2024, almeno secondo le promesse del Ministro Urso, tutto dovrà essere confermato con un nuovo DPCM. La quota massima di 13.750 euro si può inoltre raggiungere solo con precisi requisiti di ISEE, Renault invece applica il bonus a chiunque, senza badare a questo parametro aggiuntivo.

Il bonus Renault è valido su tutte le auto 100% elettriche del marchio francese, sia in caso di acquisto in contanti che tramite formule di finanziamento o leasing Mobilize Financial Services. Nel caso in cui si scelga una formula di finanziamento Valore Futuro Renault tramite Mobilize Financial Services, l’offerta del marchio francese diventa davvero interessante e va ad assomigliare al famoso Leasing Sociale lanciato in Francia, dove una nuova elettrica Renault si può avere da 40 euro al mese.

Renault Twingo E-Tech Electric, ad esempio, si può avere anche in Italia da 40 euro al mese con anticipo zero. Nuova Mégane E-Tech Electric da 190 euro al mese, Scénic E-Tech Electric da 250 euro al mese (primo contatto con la Renault Scénic a Parigi), infine Kangoo E-Tech Electric da 275 euro al mese, sempre con anticipo zero. L’offerta dedicata a nuova Mégane E-Tech Electric sarà ufficializzata anche attraverso uno spot pubblicitario che sarà trasmesso a partire dal 2 febbraio 2024 sulle principali reti televisive.