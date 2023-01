Renault anticipa la nuova Espace: debutterà in primavera e diventerà un SUV

Nel 2023 Renault celebrerà il 40° anniversario della Espace, e per l’occasione presenterà dunque l’ultima versione del famoso van francese, anche se la nuova generazione abbandonerà questo form factor per abbracciare nuovi segmenti. La nuova Espace è attesa in primavera e sarà un SUV al vertice della gamma Renault.

E nell’attesa del reveal ufficiale, Renault ha pubblicato un breve filmato di appena 15 secondi in cui è possibile vedere il nuovo logo del modello, parte del tetto e in particolare il retrotreno, che riprende gli stilemi visti sul modello Austral (qui la nostra prova su strada della Renault Austral). E non è un caso, perché da quello che sappiamo, l’Espace di sesta generazione nascerà proprio sulla piattaforma CMF-CD che si trova già sulla Austral, e avrà un corpo vettura disponibile in versione a 5 o 7 posti.

Stando a quanto dichiarato dalla casa francese, la nuova Espace sarà un’auto “confortevole, innovativa e al top della gamma”, dunque è lecito pensare che si collocherà nell’offerta Renault al di sopra della già citata Austral, proponendo dunque più lusso ed esclusività, sebbene il design dovrebbe restare molto simile tra le due vetture.

Quanto ai motori, è probabile che sotto al cofano ci saranno le unità già viste sull’altro SUV presente in gamma, parliamo quindi dell’unità mild-hybrid 4 cilindri da 1.3 litri accreditato di 140 CV e della più sportiva E-Tech Hybrid che unisce un motore termico da 1.2 litri con un motore elettrico, che offrono così una potenza totale di 200 CV (abbiamo guidato per due settimane la Renault Megane E-Tech).