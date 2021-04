Renault dice addio al diesel, lo sviluppo è terminato

Le motorizzazioni diesel hanno avuto un lento declino iniziato circa un decennio fa, e fin dallo scandalo Dieselgate il carburante è visto come molto meno pulito della benzina, che invece ha sfruttato il declino del carburante "rivale" per crescere considerevolmente.

Il dibattito su quale tra i due prodotti petroliferi sia meno inquinante è ancora aperto, ma dovete sapere con i recenti standard Euro 6D sulle emissioni veicolari i valori di CO2 e NOx espulsi dai condotti di scarico si somigliano parecchio.

Fatto sta che l'industria automobilistica sta cambiando con una rapidità senza precedenti, per cui entro il 2040 potremmo non essere più in grado di acquistare un'autovettura facente uso di combustibili fossili per il suo movimento. In questo quadro Renault ha ad esempio deciso di dismettere totalmente gli investimenti in ricerca e sviluppo sui motori diesel, deviando completamente gli sforzi verso la propulsione elettrica. Il brand francese si unisce quindi ad altri produttori del settore come Lexus, Mitsubishi, Nissan, Volvo e tanti altri.

Il CEO di Renault, Luca de Meo, ha confermato quindi il fatto che non vedremo commercializzati nuovi motori diesel, anche se le attuali unità dCi saranno modificate e migliorate per adattarsi alle stringenti norme sulle emissioni e restare quindi sul mercato ancora per qualche anno.

All'atto pratico Renault si chiama probabilmente fuori dall'imminente era dell'Euro 7, e da parte nostra non saremmo affatto sorpresi se la compagnia dovesse ritirare dal mercato ogni motorizzazione diesel già entro il 2025.

Adesso nel mirino c'è la corsa allo sviluppo di modelli completamente elettrici, e in tal senso l'accattivante Renault Mégane eVision mostrata al pubblico alcuni mesi fa ci fa capire chiaramente quali siano gli obiettivi tecnici ed estetici per il prossimo futuro.

Nel frattempo il brand francese ha lanciato in Europa la sua accattivante Renault Arkana: ecco tutti i dettagli sul SUV ibrido con piattaforma CMFP.